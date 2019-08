Van Persie kritisch: "Ik zie het niet, wat is zijn filosofie nou precies?"

Arsenal staat sinds de zomer van 2018 onder leiding van Unai Emery, maar Robin van Persie is nog niet volledig overtuigd van de Spaanse hoofdtrainer.

Van Persie is namelijk van mening dat de filosofie van Emery nauwelijks herkenbaar is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van diens voorganger Arsène Wenger, met wie Van Persie tussen 2004 en 2012 samenwerkte bij .

De Franse trainer werd vorig jaar opgevolgd door Emery, die in zijn debuutjaar wel de finale van de haalde (die kansloos met 4-1 verloren ging tegen ), maar er met the Gunners niet in slaagde bij de eerste vier in de Premier League te eindigen.

"De ploegen van Wenger waren altijd gewend om te voetballen vanuit zijn filosofie", vertelt Van Persie dit weekeinde bij BT Sport "Hetzelfde zie je nu gebeuren met Jürgen Klopp en Josep Guardiola bij respectievelijk en . Maar bij Emery zie ik zijn filosofie niet echt."

Lees beneden verder

"Wat is zijn filosofie nou precies?", vraagt de topscorer aller tijden van het zich kritisch af. "Voor mij lijkt het alsof hij zijn speelstijl altijd maar aanpast aan de tegenstander. Voor mij getuigt het juist van kracht als je in beginsel altijd uitgaat van je eigen kwaliteiten", aldus Van Persie.

Ondanks de kritische woorden van Van Persie is Arsenal voorlopig nog foutloos in het nieuwe Premier League-seizoen. De Londense grootmacht won vorige week op de openingsspeeldag met 0-1 op bezoek bij , waarna afgelopen zaterdag een 2-1 zege op volgde.

Volgend weekend staat de eerste serieuze test op het programma voor Arsenal, met een uitwedstrijd tegen Liverpool.