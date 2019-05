Van Persie: "Je kunt ook iemand opbellen, dat zou ik stijlvoller vinden"

Robin van Persie is voetballer-af en kan nu vrijuit spreken over wat hem bezig houdt. Zo blijkt dat hij niet blij is met de columns van een clubicoon.

Willem van Hanegem is in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad met enige regelmaat negatief over de prestaties van en aarzelt vervolgens niet om man en paard te noemen. Van Persie heeft veel respect voor de oud-speler en coach van de Rotterdamse club, maar vindt de analyses van de trainer in ruste te vaak een negatieve lading hebben.

"Ik moet zeggen dat ik het niet altijd met Van Hanegem eens ben", opent Van Persie in een interview met FOX Sports. "Ik vind zijn insteek vaak negatief. Dat is niet mijn insteek, ik bekijk het liever positief. Willem is een voetballegende natuurlijk, als iemand z'n mening mag geven, dan is hij het. Alleen: de manier waarop hij dingen brengt, is niet mijn manier. Ik denk dat er andere, betere manieren zijn om iemand te raken."



"Als je een jonge speler bent en je hoort een pittig verhaal over jezelf, dan kan dat iets met je doen", vervolgt de onlangs bij Feyenoord afgezwaaide Van Persie. "Ik denk dan: wat is hier het doel van? Het kan ook op een andere manier. Je kunt bijvoorbeeld ook iemand opbellen. Ik zou dat stijlvoller vinden."



De 35-jarige oud-international van Oranje speelde trok vorige week zondag tegen voor de laatste keer het shirt van Feyenoord aan. Zijn afscheidswedstrijd in De Kuip eindigde in mineur, want hij kwam niet tot scoren en stapte met een 0-2 nederlaag van het veld. Het is nog niet bekend of Van Persie als trainer of in een andere hoedanigheid terugkeert in de voetballerij.