Van Persie: "Ik kon echt niet begrijpen wat Emery zei"

Arsenal wist donderdagavond met 3-2 te winnen van Vitória Guimarães.

Na drie wedstrijden zijn the Gunners nog zonder puntverlies in de , waardoor overwintering binnen handbereik is. Robin van Persie is bij BT Sports desondanks niet al te positief over het functioneren van -manager Unai Emery.

"Ik denk het niet", antwoordt Van Persie op de vraag of de situatie bij Arsenal verbeterd is sinds Emery Arsène Wenger een jaar geleden opvolgde. "Ik heb het gevoel dat Emery geen echte binding heeft met zijn spelers."

"Ze zijn nog steeds zwak bij standaardsituaties, dat was in mijn tijd bij Arsenal al het geval. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen. Arsenal verliest twaalf tot vijftien punten per seizoen door standaardsituatie. Dat moet stoppen. Als je voor de bovenste plaatsen wil spelen, moet je dat oplossen op de een of andere manier."

Van Persie constateert dat de spelers onder Emery niet genoeg energie in de wedstrijd leggen. "Als speler moet je het gevoel hebben dat je terug moet sprinten, maar ik zie een aantal spelers sjokken. Daar schuilt een gevaar in."

"Dat gevoel moet leven in een team. Als je een sterke trainer hebt, sprint je op het middenveld voor je leven als er gevaar ontstaan. Want dan weet je dat als je dat niet doet, je gestraft zal worden."

"Ik heb onder Wenger, Louis van Gaal en Sir Alex Ferguson gespeeld. Zoveel trainers en hun voornaamste kwaliteit was duidelijk. Iemand stuurde me afgelopen week een video van Emery, waarin te zien was hoe hij iets probeerde uit te leggen..."

"Ik kon niet echt begrijpen wat hij precies zei: 'calm, calm' of 'come, come'. Dat is belangrijk, je moet duidelijk zijn. Een coach is een leider en een leider moet duidelijk richting zijn spelers zijn", zegt Van Persie over Emery.

De oud-aanvaller is na de wedstrijd tegen Vitória wel positief over Nicolas Pépé, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. "Ik ben heel blij voor hem, je ziet wat hij kan doen na zijn eerste vrije trap. Je zag dat levendig en gelukkig oogde daarna, hij liet fraaie bewegingen zien."

"Dat is geweldig voor hem, hij maakte ook nog de winnende. Ik ben er vrij zeker van dat je na deze wedstrijd een andere Pépé dan de afgelopen weken gaat zien", concludeert Van Persie. Collega-analist Martin Keown sluit zich daarbij aan.

"Iedere speler heeft zo'n moment nodig. Zelfs Dennis Bergkamp, Thierry Henry of Robin van Persie himself. Ik hoop dat we nu kunnen zien waar Arsenal voor betaald heeft."