"Van Persie hoort thuis in rijtje Van Basten, Gullit, Bergkamp, Van Nistelrooij"

Bert van Marwijk blikt terug op zijn eerste jaren met Robin van Persie bij Feyenoord. De spits neemt binnenkort afscheid.

Van Marwijk grijpt zijn column in De Telegraaf aan om het imago van Van Persie als lastige speler wat op te poetsen. "Het was de eerste training onder mijn leiding bij Oranje. En iedereen had zijn oordeel al geveld. Ik voerde een gesprek met Robin van Persie op het trainingsveld en daarom was de conclusie in de meeste kranten dat Robin niet zou spelen. 'Van Marwijk had eerder bij een akkefietje met hem, dat kwam Van Persie nu duur te staan.' Dat werd er geschreven. Natuurlijk klopte dat niet."



"Er was inderdaad wel eens wat voorgevallen bij Feyenoord, maar mijn relatie met Robin was juist uitstekend", benadrukt Van Marwijk. "Mijn respect voor de voetballer Robin van Persie was nog groter. Ik herkende in de eerste jaren juist veel van hem in mijzelf. Die eigenwijsheid, koppigheid, het niet accepteren van autoriteit. Nee, niet in de voetballer. Hij was al zo goed, zo bijzonder en veel beter dan ik was."



Aan de samenwerking bij Feyenoord kwam in 2004 een einde. Van Persie tekende bij en Van Marwijk werd aangesteld als trainer van . De naar Duitsland vertrokken coach zag Van Persie in Engeland uitgroeien tot een speler van wereldfaam. "Bij Arsenal was hij aanvankelijk ook een vleugelspeler. Maar zijn stap naar de absolute wereldtop maakte hij pas toen hij in de spits terecht kwam. En dat was misschien wel toeval. Arsenal verloor Adebayor aan . Arsène Wenger had geen opvolger en probeerde Robin op die plaats. Een gouden greep. Op die positie had Robin nog steeds alle eigenschappen die ervoor zorgden dat hij zich uit de spits kon laten vallen om zich aanspeelbaar te maken."



Het einde is in zicht en dat zorgt voor gemengde gevoelens bij de oud-bondscoach, die Van Persie in een rijtje schaart met grote namen uit het verleden. "Komend weekend speelt hij zijn laatste thuiswedstrijd als profvoetballer (tegen , red.). En het is een afsluiting van een fantastische, indrukwekkende carrière. Voor mij hoort hij thuis in het rijtje Van Basten, Gullit, Bergkamp, Van Nistelrooij. Robin, het was een voorrecht om met je te mogen werken", zo besluit Van Marwijk zijn bijdrage.