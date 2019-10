Van Persie: "Hij zoekt naar woorden, maar heeft die verkeerd gekozen"

Het seizoen van Manchester United verloopt tot dusver uiterst moeizaam.

The Red Devils leden zondag op bezoek bij alweer de derde nederlaag van het nog prille Premier League-seizoen. Robin van Persie plaatst bij Optus Sport zijn vraagtekens bij het beleid van Ole Gunnar Solskjaer, manager van .

Na de 1-0 nederlaag bij Newcastle United zei Solskjaer dat hij de hoofden van de spelers leeg moest maken. "In het interview zie je dat hij het moeilijk heeft. Dat snap ik wel, als je in deze situatie manager van Manchester United bent. Hij zoekt naar woorden, maar heeft die verkeerd gekozen. 'De hoofden van de spelers leegmaken', wat betekent dat? Spelers hebben doorgaans het gevoel van: het zit prima in mijn hoofd. Als een team weinig vertrouwen heeft, is het zijn taak om dat weer omhoog te krijgen", stelt Van Persie over de huidige staat van het team van Manchester United.

"Als het vertrouwen te hoog is, moet hij zorgen dat een tandje minder wordt", zo gaat de oud-aanvaller verder. Van Persie is er niet volledig van overtuigd dat Solskjaer, die vorig seizoen in eerste instantie op interim-basis werd aangesteld bij Manchester United, de boel nog aan de praat krijgt bij de Engelse topclub. "Op dit moment, gebaseerd op dit interview en wat ik in de wedstrijden heb gezien, weet ik niet of Solskjaer weet hoe hij zijn spelers moet raken."

Na acht wedstrijden bezet Manchester United de twaalfde plaats in de Premier League, met negen punten. In de verzamelden the Red Devils tot dusver vier punten, na een overwinning op FC Astana (1-0) en een remise tegen (0-0).

Solskjaer zag zijn ploeg tevens de volgende ronde van de EFL Cup bereiken, al werd er pas na strafschoppen afgerekend met het in de League One uitkomende Rochdale.