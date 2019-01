Van Persie: "Het streven is wel om deze week drie keer te spelen"

Feyenoord is de tweede seizoenshelft zaterdag begonnen met een 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle.

Woensdag staat voor de Rotterdammers een nieuwe wedstrijd op het programma. In de kwartfinale van de KNVB Beker wacht de confrontatie met Fortuna Sittarrd. Vier dagen later krijgt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bezoek van Ajax. Aanvoerder Robin van Persie hoopt beide wedstrijden te kunnen spelen.



Van Persie wil nog niet vooruitkijken naar de wedstrijd van zondag tegen Ajax. " De wedstrijd tegen Fortuna is nu het belangrijkste" , aldus de aanvaller. "Ik wil het nu niet belangrijker maken dan anders. Een club als Feyenoord moet altijd winnen. En ja, nu laat de buitenwereld er allerlei verhalen op los. Dat mag ook, dat is de rolverdeling. Voor ons is het duidelijk. Woensdag hebben we gewoon weer een kans. Daar moeten we vol voor gaan."



De 35-jarige Van Persie hield het zaterdagavond zeventig minuten vol. Hij werd twintig minuten voor tijd vervangen door Jens Toornstra. " Het was geen discussie of ik hier wel of niet zou starten. Het streven is wel om deze week drie keer te spelen" , aldus de captain, die complimenten uitdeelde aan PEC Zwolle. " Maar wij waren te slordig. We zullen hier kritisch naar moeten kijken. Het is wat het is. Als je zo speelt als na rust, krijg je het tegen iedereen moeilijk."