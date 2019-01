Van Persie geniet van De Jong: "Ik zou ook precies die keuze maken"

Frenkie de Jong gaat Ajax komende zomer voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro inruilen voor Barcelona.

Lange tijd leek Paris Saint-Germain de beste papieren voor de handtekening van de middenvelder te hebben, terwijl Manchester City eveneens belangstelling had. Robin van Persie begrijpt wel waarom De Jong voor Barcelona kiest.

In gesprek met de NOS spreekt de 35-jarige spits van Feyenoord over een mooie stap voor de Ajacied, die tot medio 2024 heeft getekend bij de Catalaanse grootmacht. "Als ik de opties Paris Saint-Germain, Manchester City en Barcelona had gehad, zou ik ook precies die keuze maken. Barça is een prachtige club, lijkt me", zegt Van Persie.



Met onder anderen Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arthur beschikt trainer Ernesto Valverde reeds over veel kwaliteit op het middenveld bij Barcelona. Van Persie denkt echter dat De Jong wel een basisplaats zal veroveren. "Omdat hij ook op hun manier speelt. Het is een slimme speler, technisch begaafd, hij ziet het spelletje heel goed."



"Als hij dan met jongens als Lionel Messi en Busquets gaat spelen, wordt hij nóg beter", aldus Van Persie, die stelt dat de transfer goed is voor het Nederlandse voetbal. "Je ziet spelers doorbreken in Engeland, bij Liverpool en Manchester United, en nu gaat Frenkie naar Barça . We zitten weer in een goede fase. Oranje speelt ook weer lekker. Geniet ervan met z'n allen, zou ik zeggen."