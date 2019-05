Van Persie gelooft dat Arsenal aan kan haken bij Manchester City

Robin van Persie is zeker van dat zijn voormalig werkgever in 2020 weer eens de titel kan pakken, terwijl hij hen ook favoriet acht in de EL-finale.

is in staat om en bij te halen, verwacht Robin van Persie. De Gunners hebben de landstitel niet meer opgeëist sinds 2003/04, maar de onlangs afgezwaaide aanvaller denkt dat hier spoedig verandering in gaat komen. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van trainer Unai Emery op plek vijf op een achterstand van liefst 28 punten van Manchester City, dat Liverpool nipt voorbleef.

Van Persie denkt dat zijn oude club dat gat volgend seizoen al kan dichten. "Natuurlijk kunnen ze dat, want ze zitten er al jaren dichtbij", stelt hij in gesprek met BBC Sport. "Het gaat in fases. Nu doet Manchester City het ongelooflijk goed. Ze tonen met twee landstitels op rij een heel goed team te zijn, maar het kan verkeren. Misschien gaat [trainer] Pep Guardiola weg en verandert er iets. Of misschien neemt Liverpool het over, maar ik hoop en wens dat Arsenal de titel gaat pakken. Ik weet hoe moeilijk dat is."

Arsenal besloot het seizoen in mineur, want men greep naast een ticket voor de , al kan dit alsnog bewerkstelligd worden als men volgende week de finale van de wint tegen . Van Persie ziet de Gunners als favoriet voor de eerste Europese prijs sinds 1994. "Ik denk zelf dat Arsenal de favoriet is", besluit de 35-jarige, die tussen 2004 en 2012 bij de Gunners speelde. "Ze zijn iets beter, maar Chelsea heeft Eden Hazard en dat is een heel speciale speler. Hij kan uit het niets dingen creëren."