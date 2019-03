Van Persie: "Die wedstrijd van Wesley was heel erg geforceerd, vond ik"

Robin van Persie is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer en het afscheid nadert met rasse schreden voor de beste speler van Feyenoord.

De 35-jarige aanvaller kondigde vorig jaar zijn afscheid aan en in aanloop naar zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord, gaat hij in gesprek met het Algemeen Dagbladin op het einde van zijn carrière. Op een afscheidswedstrijd zoals Wesley Sneijder die kreeg bij het Nederlands elftal zit hij niet te wachten. "Die wedstrijd van Wesley was heel erg geforceerd, vond ik", aldus Van Persie.

Toen Van Persie vorig weekend een hattrick maakte tegen FC Emmen (5-0) kreeg hij vanuit verschillende hoeken te horen dat het zonde is dat hij stopt met voetballen. Men vond dat hij best nog een jaar door kan gaan. "De insteek is stoppen en die is niet veranderd. En dat gaat ook niet veranderen. Denk ik", zegt Van Persie enigszins twijfelend. "Nee, ik twijfel niet. Zeker niet. Die vraag of ik wil doorgaan, krijg ik alleen als ik goals maak. Niet als we verliezen. Ik ben duidelijk geweest. Maar het is wel moeilijk. Want wat is het juiste moment om te stoppen?"



In het interview wordt het einde van de loopbaan van Jaap Stam aangehaald. De oud-verdediger liet zich overhalen om toch nog een jaar door te gaan, om er vervolgens tijdens zijn laatste seizoen achter te komen dat het niet meer ging. Van Persie vindt dat veel spelers niet het einde van hun carrière krijgen die zij verdienen.

"Zinédine Zidane had een fantastische carrière, maar zijn laatste moment was bizar met die kopstoot tegen Marco Materazzi. Patrick Vieira speelde negen jaar voor Arsenal, won daar bijna alles wat er te winnen viel en ging op een lullige manier weg. Dennis Bergkamp eigenlijk hetzelfde verhaal, als wissel bij de verloren Champions League-finale van 2006 tegen Barcelona", aldus Van Persie. "Als je kon kiezen, stopten we allemaal met een prijs in onze handen. Maar je kunt niet altijd kiezen. Bij mij is het een proces geweest."

Mogelijk krijgt Van Persie een afscheidswedstrijd. "Die optie ligt er wel. Vanuit de club. Een schitterend gebaar van Martin van Geel en Feyenoord. Wanneer ik wil, komt er een afscheidswedstrijd. Maar ik moet er nog op terugkomen bij Van Geel. Dat ga ik eerst doen, voor ik publiekelijk antwoord geef op die vraag. De volgorde is goed, vind ik. Ik moet er niet zelf om vragen, dat is mij te geforceerd en daar houd ik niet van."