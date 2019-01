"Van Persie de Rotterdamse branie, ik de Amsterdamse bluf; het klikte gelijk"

Nigel de Jong is benieuwd wat Robin van Persie kan klaarspelen in de laatste Klassieker die de 35-jarige aanvaller gaat spelen in de Eredivisie.

De voormalig Oranje-internationals delen een rijk verleden met elkaar. De Jong zegt in gesprek met de NOS dat de klasse van Van Persie al in de jeugd zichtbaar was. "Destijds gingen verhalen nog van mond tot mond. Er zou een groot talent op Varkenoord spelen. Een begaafde linkspoot, werd er gezegd", aldus De Jong.

De voormalig Ajacied vertelt dat Nederlandse jeugdploegen vroeger soms gezamenlijk op reis gingen naar internationale toernooien. Zo zaten talenten van Feyenoord en Ajax vaak in één bus. De Jong memoreert dat de Ajacieden vaak bovenin zaten, de Feyenoorders onderin. "Naarmate de reis vorderde, veranderde de indeling. Dan zat iedereen ineens door elkaar en met elkaar te gieren en te brullen. Zo leerde ik hem echt kennen."



"Hij had de Rotterdamse branie, ik de Amsterdamse bluf. Het klikte gelijk. Samen met jongens als Khalid Boulahrouz en Saïd Boutahar vormden we een groepje." De Jong vond Van Persie in zijn jeugd al imponeren. De middenvelder van Al-Ahli SC vertelt dat hij samen met jongens als Rafael van der Vaart, John Heitinga en Wesley Sneijder de opkomende talenten bij Ajax waren en dat Van Persie eigenlijk de enige met dat potentieel was bij Feyenoord.



Sindsdien hebben de twee veel met elkaar meegemaakt, zoals het succesvolle WK van 2010, toen Oranje de finale haalde. De middenvelder ziet dat Van Persie vandaag de dag nog altijd belangrijk is voor Feyenoord. "Ik ga hem zeker nog een appje sturen in aanloop naar Feyenoord-Ajax. Ik begreep dat hij nog nooit een Klassieker heeft gewonnen. Laten we dat maar zo houden. Dat is dan zo ongeveer het enige wat ontbreekt op zijn lijst", besluit De Jong.