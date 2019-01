Van Persie: "De insteek blijft hetzelfde, ik ben daar niet emotioneel onder"

Feyenoord bereidt zich deze week in Marbella voor op de tweede seizoenshelft en voor Robin van Persie worden het een paar bijzondere maanden.

De routinier van de Rotterdammers werkt namelijk naar zijn afscheid toe en staat daardoor aan de vooravond van zijn laatste halfjaar als profvoetballer. Zelf probeert hij echter niet te veel waarde te hechten aan de emotionele lading van het restant van deze voetbaljaargang.

"De insteek om te stoppen blijft hetzelfde. Ik ben daar niet emotioneel onder, eerder nuchter. Ik beleef het allemaal wel", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad . Van Persie was onlangs op vakantie Nemanja Vidic, voormalig ploeggenoot bij Manchester United, en het naderende afscheid van de aanvaller was daar ook onderwerp van gesprek.



"Die vertelde dat ik straks de coach moet worden van mijn eigen leven. Dat is een profvoetballer niet, daar wordt veel voor gedaan. Straks is de teammanager er niet meer. Of de trainer. Dat zal wennen worden, ik moet straks alles zelf gaan plannen. Zo deed Vidic het en zo moet ik het ook doen", vervolgt hij zijn verhaal. Met een achterstand van twaalf punten op koploper PSV en tien punten minder dat nummer twee Ajax lijkt er in de tweede seizoenshelft in de Eredivisie normaal gesproken weinig te halen voor Feyenoord.



Van Persie wil echter wel het maximale uit zijn laatste maanden halen: "Dat is een cliché, ik weet het. De beker kunnen we inderdaad nog winnen. Maar ook in de competitie moeten we presteren. We starten met een pittige week straks." Feyenoord hervat het seizoen volgende week zaterdag tegen PEC Zwolle, waarna op woensdag de kwartfinale van de KNVB Beker tegen Fortuna Sittard volgt en de zondag erop de Klassieker tegen Ajax in De Kuip op het programma staat.