Van Persie berust in nederlaag: "Ik kan er een mooi verhaal van maken"

Robin van Persie deed zondag slechts als invaller mee met Feyenoord en kon een 0-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard niet voorkomen.

De aanvaller vond de verliespartij 'terecht': "Ik kan er wel een mooi verhaal van maken, maar het is zo", zei de eerste aanvoerder voor de camera van FOX Sports .

De 35-jarige Van Persie stond niet op het startformulier omdat hij niet fit genoeg was om negentig minuten te spelen. Hij hoopt donderdag in de achtste finale van de KNVB Beker tegen FC Utrecht wél bij de eerste elf te zitten: "Ik voel me goed nu en hoop dat het zo blijft. Ik hoop dan te kunnen starten, al is dat ook aan de trainer. Ik hoop het wel echt, dat is ook het doel van de keuzes van vandaag."



"Vandaag invallen, daarna een paar dagen trainen en dan donderdag spelen en winnen. Dat is het belangrijkste." Omdat ook Nicolai Jörgensen ontbrak, kreeg Dylan Vente opnieuw de kans om zich als spits te bewijzen. Hij kwam nauwelijks in het stuk voor. "Het is logisch dat mensen veel verwachten van je. Helaas kwam het er vandaag niet uit", zei hij tegen RTV Rijnmond .



"Je weet dat een spits wordt afgerekend op doelpunten en dat heb ik helaas de afgelopen twee wedstrijden niet kunnen doen. Daar moet je niet te lang bij stilstaan en met positieve gedachten naar de volgende wedstrijd gaan." Het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst staat na zestien speelronden met 35 punten op de derde plaats.