Van Pépé tot Nelson - hoe Arsenal bouwt aan een jong topteam

The Gunners vertrouwen op jonge talenten nu men onder leiding van Unai Emery probeert terug te keren naar de absolute top van het Engelse voetbal.

"Het herkennen, aantrekken en ontwikkelen van jonge talenten is het belangrijkste deel van onze strategie."

Die woorden van Raul Sanllehi, 's belangrijkste man op transfergebied, zijn het gedachtegoed achter het plan waarmee Arsenal nu terugwerkt naar de Engelse en de Europese top.

Arsenal staat van oudsher bekend als een club waar de jeugd kansen krijgt. Zo was het team van George Graham gebouwd op jongelingen en zij leidden de club naar twee landstitels.

Met spelers als Tony Adams, David Rocastle, Michael Thomas en Paul Merson werd een einde gemaakt aan een periode van achttien jaar zonder titel in 1989 en twee seizoenen later wonnen ze met David Hillier en Kevin Campbell opnieuw de toenmalige First Division.

Tijdens de 21-jarige periode onder Arsène Wenger ging de aandacht van lokaal naar internationaal talent. Beloftevolle tieners werden vanover de hele wereld ingevlogen naar Londen om zich te ontwikkelen tot wereldsterren.

Nicolas Anelka was de eerste in een lange rij succesverhalen, waartoe ook Cesc Fabregas, Robin van Persie, Samir Nasri, Gaël Clichi en Wojciech Szczesny behoren.

Die spelers waren samen met de Britse enclave van Jack Wilshere, Aaron Ramsey en Theo Walcott het fundament van Arsenal's beroemde 'project youth', de periode die volgde na de overgang van Highbury naar het Emirates, waar Arsenal lang door moest bezuinigen.

Het was een periode die veelbelovend was, maar uiteindelijk eindigde zonder zilverwaar. De club kwam er vaak dichtbij, maar steeds leek het stuk te lopen op een gebrek aan ervaring om de buit over de streep te trekken.

Tussen 2005 en 2014 won Arsenal geen enkele prijs. Die droogte kwam meteen ten einde in het jaar waarin de geldkraan open werd gedraaid, wat resulteerde in de komst van Mesut Özil van voor 48 miljoen euro.

Arsenal won nu driemaal de in de laatste zes jaar tijd, maar in het Emirates achten ze het tijd voor meer. The Gunners eindigden in de laatste drie seizoenen buiten de top vier, waarmee de niet werd bereikt, hetgeen onacceptable is voor de clubleiding.

Sanllehi, gewend aan winnen dankzij zijn tijd bij , is vastbesloten om de gloriedagen terug te brengen bij Arsenal - en hij heeft het gevoel dat de juiste jonge spelers hem kunnen helpen dat te bereiken.

Als je spreekt met de Spanjaard, duurt het nooit lang voor hij komt te praten over Barcelona en over de successen die de Catalanen de afgelopen twintig jaar vierden. Sanllehi gelooft dat het fundament van dat succes ligt bij La Masia, waar tig spelers met het zogeheten 'Barcelona DNA' zijn opgegroeid.

Lionel Messi, Xavi, Andrès Iniesta, Gerard Pique, Carles Puyol en Pedro wisten allemaal precies wat het inhoudt om te spelen voor Barcelona en volgens Sanllehi zetten ze ook nog eens een extra stap omdat ze tot in hun botten begaan zijn met de club waarvoor ze spelen.

Precies dat gevole is wat hij wil herproduceren bij Arsenal. Sanllehi maakt geen geheim van het feit dat hij gelooft dat een succesvolle jeugdopleiding de sleutel is in de poging om Arsenal terug te brengen naar de absolute top.

"We hebben wat grote talenten die erdoor komen vanuit de jongere leeftijdscategorieën en zoals bij alle topclubs is het de uitdaging om hen te helpen om het maximale uit hun vermogens te halen", aldus de beleidsbepaler.

"We moeten zorgen dat de jeugdopleiding de weg blijft plaveien voor grote talenten die van meerwaarde kunnen zijn voor het eerste team."

Momenteel is het niveau in de jeugd snel stijgende. Arsenahl heeft veel geld in het jeugdvoetbal gepompt met een uitgave van bijna vijftig miljoen euro voor betere faciliteiten op Hale End en London Colney.

Die omzetting kostte zio'n twee jaar en Hale End is compleet onherkenbaar voor wie er drie jaar geleden rondliep. Het is een hypermodern sportcomplex met al het beste wat waar dan ook in Engeland beschikbaar is.

Het project werd voor Sanllehi's komst al in gang gezet door voormalig bestuurder Ivan Gazidis. Hij was de motor achter het project om de jeugdopleiding een stevige upgrade te geven.

"We wilden toewerken naar een faciliteit van wereldklasse, dat een voorbeeld is voor de rest van de wereld", aldus Gazidis. "Het zet de club goed neer voor de toekomst."

“We hebben ons een ambitieus doel gesteld: Elke twee jaar moet een van onze jeugdspelers doorbreken in het eerste elftal", vervolgde Gazidis. "Heugd is altijd een pijler geweest van de club en met deze investering kunnen we minimaal tien jaar vooruit."

Deze zomer maakten vier spelers de definitieve overstap van jeugd naar het eerste elftal: Emile Smith Rowe, Joe Willock, Eddie Nketiah en Reiss Nelson, waarbij Nelson en Willock zaterdag meteen een basisplaats kregen tegen .

Met Ainsley Maitland-Niles als rechtsback ook in de basis, betekent het dat drie van de basiself afkomstig zijn uit de eigen jeugd. Twee van hen, Nelson en Willock, waren tieners en we moeten 21 jaar terug in de tijd om de laatste keer te vinden waarin twee Engelse tieners in de basis stonden bij Arsenal.

Nketiah, die er als huurling van Leeds United slechts 43 minuten voor nodig had om te scoren, keert komende zomer terug bij zijn club. Het is geen verhuur met als doel de speler in de etalage te zetten.

Arsenal wil hem verder laten leren zodat hij er volgend seizoen klaar voor is om samen met Nelson, Willock en Maitland-Niles te spelen in het eerste. Daarom besteedde de club zoveel tijd om hem bij precies de juiste ploeg te laten spelen.

In het verleden deed Arsenal zichzelf pijn door talenten aan de verkeerde clubs te verhuren. Serge Gnabry kreeg een ondoordachte verhuurbeurt naar opgedrongen en dat kostte hem een jaar van zijn carrière en zijn geloof in Arsenal.

De Duitser speelde slechts driemaal in seizoen 2015/16 voordat hij een transfer naar zijn geboorteland maakte en daar in korte tijd uitgroeide tot een wereldspeler, waar Arsenal slechts een karige transfersom van een paar miljoen voor terugzag.

Arsenal wil zo'n scenario ten koste van alles voorkomen en de manier waarop Nketiah werd begeleid laat zien dat de club nu op alle details let om hun beste jonge spelers te laten rijpen in de juiste omgeving.

Zo'n twintig clubs informeerden bij The Gunners naar de beschikbaarheid van Nketiah en dat aantal werd door de clubleiding al snel gereduceerd tot drie: Leeds United, Bristol City en .

Vertegenwoordigers van die drie clubs mochten hun verhaal doen op London Colney en - zoals onthuld door the Athletic - moesten ze daar in een presentatie dudielijk maken hoe Nketiah in de plannen geweven zou worden.

Ben Knapper, manager huurcontracten, contractonderhandelaar Huss Fahmy en Nketiah zelf luisterden naar hun verhaal en uiteindelijk werd besloten dat een tijdelijke overstap naar Elland Road de beste stap zou zijn voor de 19-jarige.

Het is voor het eerst dat Arsenal deze procedure volgt om een club te selecteren en dat is nog een signaal hoe belangrijk het huurcircuit nu wordt geacht voor de ontwikkeling van de jonge talenten.

Maar het gaat zeker niet alleen om eigen jeugd bij Londen's meest succesvolle club. Een blik op de aanwinsten sinds seizoen 2017/18 maakt duidelijk dat men ook qua transfers stevig inzet op de jeugd.

In de zomer werd Matteo Guendouzi als tiener gekocht vanuit Frankrijk en de 22-jarige Lucas Torreira kwam over van . Deze zomer kwam de eveneens pas 24-jarige Nicolas Pépé voor een clubrecord van 80 miljoen euro over, terwijl ook linksback Kieran Tierney (22) werd gekocht van Celtic.

Als klap op de vuurpijl was er ook nog de komst van de 18-jarige belofte Gabriel Martinelli uit Brazilië en werd ook William Saliba (ook 18) gecontracteerd en nog voor een seizoen uitgeleend aan zodat hij volgend seizoen rijper is.

Met Tierney, Saliba, Rob Holding en Hector Bellerin hefet Arsenal in potentie een viermansverdediging die nog jaren en jaren mee kan. De club is zich echter bewust dat zij er niet direct allemaal kunnen staan, dus zijn ook de ervaren dertigers David Luiz en Sokratis van belang.

Zij moeten de jonkies begeleiden en zo veel mogelijk uit de wind houden op en naast het veld. Die slimme manier van inkopen en het harde werk in de jeugdopleiding zorgen ervoor dat Arsenal een enorm talentvolle ploeg aan het ontwikkelen is waar de komende jaren veel van verwacht mag worden.

Nelson, Willock en Maitland-Niles vormen nu de voorhoede vanuit de jeugdopleiding en achter hen stormen ook Bukayo Saka, Tyreece John-Jules en Folarin Balogun allemaal richting het eerste elftal.

Natuurlijk blijft het afwachten of de grote talenten van Hale End ook echt de stap richting de hoofdmacht kunnen maken en daarvoor is de term 'overgangsteam' in het leven geroepen.

Met dat in het achterhoofd is Freddy Ljungberg, voorheen trainer van de Onder-23, gepromoveerd naar de technische staf van Unai Emery. De oud-speler kent de jonge talenten door en door en moet een brug vormen tussen de jeugd en het eerste.

"De overgang van Onder-23 naar de hoofdmacht is enorm", stelt Sanllehi. "Het is vooral in Engeland een probleem omdat er geen B-teams op een hoog niveau actief zijn, terwijl andere Europese competities dit wel toestaan."

"We moeten dus weldoordachte keuzes maken met wie bij de Onder-23 blijft om door te leren, wie met het eerste team mag meetrainen en wie wordt verhuurd. Het overgangsteam is verantwoordelijk voor het maken van individuele plannen voor elke speler."

Ljungberg's komst zorgde er deze zomer al voor dat de 19-jarige Robbie Burton een kans kreeg in de voorbereiding en de middenvelder maakte direct veel indruk in de Verenigde Staten.

"Freddy helpt ons met de jonge spelers omdat hij ze beter kent dan wie ook", geeft Emery toe. "Ik kende Robbie bijvoorbeeld niet. Freddie zei me dat hij goed was en op 6 of 8 kan spelen. Hij zie perfect in wat we nodig hebben."

Of Burton dit seizoen al zijn profdebuut gaat maken is afwachten, maar zijn optredens in de voorbereiding zijn weer een teken dat de investeringen van Arsenal in de jeugdopleiding vruchten af beginnen te werpen.

Het oorspronkelijke 'plan youth' mag dan niet tot volle wasdom zijn gekomen onder Wenger, maar de voortekenen van de 2.0 versie lijken te impliceren dat het geduld van Sanllehi, Emery en de fans eindelijk wordt beloond.