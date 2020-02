Van Marwijk spreekt bewondering uit: "Die laten zich niet beïnvloeden"

Voor Manchester City staat woensdagavond de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League op het programma.

Bert van Marwijk spreekt in zijn column in De Telegraaf zijn bewondering uit voor de visie van -manager Josep Guardiola.

Tegelijkertijd is de momenteel werkloze oefenmeester onder de indruk van de visie van -trainer Diego Simeone, omdat je bij beide trainers 'precies weet wat je krijgt'.

"Wanneer die twee morgen een andere ploeg dan Manchester City of Atletico Madrid zouden trainen, zou je meteen de hand van de trainer terugzien in het spel van dat elftal."

Meer teams

"Het bewijst dat het coaches zijn met een heldere visie hoe ze willen spelen en daarnaast ook in staat zijn om met die visie hun ploeg te laten overtuigen", schrijft Van Marwijk.

Hij stelt dat het Guardiola en Simeone altijd lukt om de spelers precies te laten doen wat ze willen, 'een eigenschap die het verschil maakt tussen een gewone trainer en een topcoach'.

"Veel coaches kunnen namelijk naar buiten toe prima verwoorden wat hun visie op voetbal is, maar in de praktijk zijn er maar weinig die het kunnen waarmaken op het veld", gaat de 67-jarige oefenmeester verder.

Hij is van mening dat het allemaal te maken heeft met communicatie. "Veel coaches zeggen onafhankelijk te zijn, maar in de praktijk is er een groot verschil tussen iets zeggen en ook iets daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Want ik weet zeker dat ook Guardiola en Simeone daar mee te maken hebben nu de resultaten wat minder zijn."

Lees beneden verder

Van Marwijk stelt dat trainers geloofwaardig kunnen zijn door een duidelijke visie. Verder is het volgens de oefenmeester belangrijk om vast te stellen of spelers in staat zijn om uit te voeren wat een trainer wil.

"Op het moment dat je je gaat aanpassen, en die eerdere spelprincipes overboord gooit, zullen de spelers denken: die trainer weet het niet meer. Je geloofwaardigheid staat dan onder druk. Dan kan alleen maar een ding je nog redden als coach: goede resultaten."

"Je zult met die aangepaste speelwijze je wedstrijden moeten winnen om geloofwaardig te blijven. En dat is maar voor weinigen weggelegd. En dat is precies waarom ik Guardiola en Simeone bewonder. Die doen nog steeds hetzelfde als in het begin. Die laten zich niet beïnvloeden."