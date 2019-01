Van Loen over FC Utrecht: "Ze staan erbij als lulletjes rozenwater"

John van Loen, oud-spits én voormalig assistent-trainer van FC Utrecht, is blij dat Dick Advocaat de boel op de rit heeft gekregen bij de club.

De Domstedelingen staan momenteel vierde in de Eredivisie, maar in het begin van het seizoen draaiden Utrecht slecht. Van Loen zag met beide ogen hoe de ploeg toen worstelde.



De huidige oefenmeester van amateurclub VVIJ keek eind augustus hoe de selectie, destijds onder leiding van Jean-Paul de Jong, zich voorbereidde op het uitduel met Fortuna Sittard. "De tranen stonden hem in de ogen", vertelt Van Loen in een interview met Panorama . "De coaches (De Jong, Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys, red.) stonden erbij alsof ze water zagen branden."



"Er was geen coaching, geen plezier, niks. Dat mis ik echt, het begeleidend coachen", vervolgt Van Loen, die zag dat de intensiteit niet hoog lag. "Van die training bij FC Utrecht word ik zelfs nog niet moe. Ze staan meer stil dan dat ze bewegen. Maar ze doen alles om spelers niet zwaar te belasten. Want ze moeten fit zijn. Nou, geloof me, op deze manier worden ze nooit fit."



Na de komst van Advocaat heeft de club de weg omhoog ingeslagen. Dijkhuizen en Kruys zijn nog actief bij FC Utrecht, maar Van Loen vraagt zich af waarom precies. "Dijkhuizen zegt helemaal niks en Kruys heeft totaal geen ervaring, laat staan een diploma. Ze staan erbij als lulletjes rozenwater, hebben totaal geen beleving."