Van Leeuwen wijst naar Bergwijn en Tadic in moeizame zoektocht Twente

FC Twente heeft deze maand Noa Lang en Giovanni Troupée op huurbasis gehaald, maar desondanks heerst er onvrede bij de fans over het transferbeleid.

Technisch directeur Ted van Leeuwen verwijst naar de transfer van Steven Bergwijn naar en de interesse van in Dusan Tadic om aan te geven hoe moeilijk het is voor zijn club om nieuwe spelers aan te trekken.

"Neem de transfer van Steven Bergwijn", stelt Van Leeuwen in gesprek met TC/Tubantia. "Die wordt vandaag afgerond en dan kun je er van uitgaan dat er morgen pas geld wordt overgemaakt en dat is eigenlijk te laat."

De Twentse bestuurder geeft nog een voorbeeld van de hedendaagse werkzijze omtrent transfers. "Dat geldt ook voor de interesse van Barcelona in Tadic. Zulke zaken moeten eigenlijk een paar weken eerder gebeuren. Bij een grote transfer wordt er ergens een steen in de vijver gegooid en dan ontstaan er een stuk of negen kringen in het water. En wij zijn met ongeveer de zevende kring."

Van Leeuwen erkent dat hij om de haverklap spelers krijgt aangeboden door zaakwaarnemers. "Maar wij hebben duidelijk gemaakt dat we geen zeventienjarig talent willen hebben, of spelers zonder ritme. En toch krijg je doodleuk allerlei namen door van jongens die anderhalf jaar geen wedstrijd hebben gespeeld", spreekt de ‘td’ zijn verbazing uit.

"Het gevolg is dat er voor middelmatige spelers die wel op de markt zijn, enorme bedragen worden gevraagd. Schaarste drijft immers de vraagprijs op."

De onvrede bij de Twente-fans over het uitblijven van aanwinsten kan Van Leeuwen enigszins begrijpen. "Maar we gaan geen geld uitgeven en transfers doen, omdat de mensen dat nou eenmaal van ons verwachten."

Van Leeuwen kan dan ook niet beloven dat Twente in de slotfase van de transferperiode nog toeslaat. "Er staan dingen uit, maar ik kan niet zeggen hoe de zaken er over een paar uur voorstaan. Wij zijn bijvoorbeeld in deze window drie keer heel dichtbij een overgang van een speler geweest en op het moment dat we dachten dat we beet hadden, kwam er toch nog een club uit een grotere competitie op de proppen."