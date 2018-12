Van La Parra staat voor huurdeal bij Middlesbrough

Rajiv van La Parra gaat Huddersfield Town op tijdelijke basis verlaten, zo meldt Sky Sports donderdagochtend. Wel blijft de Nederlander in Engeland.

Volgens de doorgaans goed ingelichte sportzender ondergaat de buitenspeler binnen 24 uur een medische keuring bij Middlesbrough. Als er geen problemen aan het licht komen, maakt hij op huurbasis de overstap naar de huidige nummer vijf van de Championship.

Over de interesse van Middlesbrough in Van La Parra werd een week geleden al geschreven door The Sun . Volgens de krant overwoog Middlesbrough om een bod uit te brengen op de Nederlander, terwijl ook Leeds United een oogje op Van La Parra had. Van een definitieve transfer lijkt echter geen sprake te zijn. Hoewel Van La Parra bezig is aan een moeizaam seizoen bij Huddersfield, zijn the Terriers nog niet van plan om permanent afscheid van hem te nemen.



Van La Parra is een jeugdproduct van Feyenoord, dat in de Eredivisie alleen uitkwam voor sc Heerenveen. Tussen 2011 en 2014 speelde hij voor de Friezen en na het aflopen van zijn contract verkaste hij naar Wolverhampton Wanderers. Hij speelde 53 wedstrijden in de Championship voor die club en werd ook verhuurd aan toenmalige competitiegenoten Brighton & Hove Albion en Huddersfield. Laatstgenoemde club nam Van La Parra vervolgens definitief over.



In totaal kwam de 27-jarige aanvaller tot 86 competitiewedstrijden voor Huddersfield, waarin hij 6 keer scoorde. Dit seizoen speelde hij maar vijf keer. In de openingsweken van het seizoen schommelde hij tussen de bank en basis, maar sinds eind oktober kampt Van La Parra met een rugblessure. Daar is Van La Parra inmiddels bijna van hersteld. Zijn contract in het John Smith's Stadium loopt door tot medio 2020; Huddersfield heeft een optie om de verbintenis met nog eens een jaar te verlengen.