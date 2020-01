Van Klopp naar Klinsmann en weer terug? Grujic geeft Liverpool-droom niet op

In een exclusief interview vertelt de middenvelder van Hertha BSC over zijn samenwerking met twee Jürgens en zijn rolmodellen op Anfield.

Marko Grujic slaakt een zucht van verbazing, zijn ogen worden groter.

"Zó goed, wauw!" zegt hij. "Zo ontzettend goed."

Hij spreekt over het middenveld van . Over Jordan Henderson en Fabinho. Gini Wijnaldum en James Milner.

"Rolmodellen", noemt hij hen. Spelers om te bewonderen en van te leren.

Spelers die hij niet alleen moet evenaren, maar ook moet overtreffen als hij basisspeler wil worden bij The Reds.

Deze week is het vier jaar geleden dat Grujic de eerste aanwinst van Jürgen Klopp werd bij Liverpool. Hij was toen negentien jaar en één van de sterspelers van Rode Ster Belgrado, de club uit zijn geboortestad. De middenvelder werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan Rode Ster om de club naar de Servische titel te leiden.

Hij vertrok met de droom om te gaan schitteren op Anfield, om zijn talent te laten zien in de Premier League.

Vier jaar en veertien duels voor Liverpool later is die droom er nog steeds.

"Daar hoop ik natuurlijk nog steeds op", vertelt Grujic aan Goal. "Je kunt niet zomaar je doelstellingen opgeven."

"Ik denk dat ik nu zelfs harder werk dan ik ooit eerder in mijn leven heb gedaan."

Grujic had veel opties toen afgelopen zomer bleek dat Liverpool hem wilde uitlenen. was een serieuze optie, net als . Atalanta, de verrassing van de , toonde eveneens interesse.

Uiteindelijk koos de speler voor continuïteit. Grujic speelde vorig seizoen voor en daardoor had hij een club - en een stad - gevonden waar hij zich op zijn gemak voelt.

"Ik vind het hier geweldig", zegt hij. "Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn carrière in een aantal prachtige steden heb gewoond: Belgrado, Liverpool en nu Berlijn.

"Vanaf de eerste minuut dat ik bij Hertha arriveerde, voelde ik me echt welkom. Ik voel me hier helemaal thuis."

Grujic kocht onlangs een appartement vlakbij de iconische wijk Tiergarten en hij is regelmatig te vinden in het lokale Italiaanse restaurant. Zijn enige klacht, zo zegt hij, is het verkeer in de stad.

Op het veld is zijn spel dit seizoen naar eigen zeggen wisselvallig. Hertha kende een moeizame start in de en in november werd trainer Ante Covic ontslagen.

Zijn vervanger is een man die geen introductie nodig heeft. De vorige functie van Jürgen Klinsmann in het clubvoetbal was bij , meer dan tien jaar geleden, maar zijn komst zorgt wel voor nieuw optimisme in Berlijn.

Bij zijn eerste wedstrijd, een thuisnederlaag tegen , kwam er een recordaantal toeschouwers naar het Olympiastadion. Daarna volgden twee overwinningen, twee remises en drie 'clean sheets'. Hertha ging als nummer twaalf van de ranglijst de winterstop in, nadat men zich na de nederlaag tegen Dortmund nog in de degradatiezone bevond.

"Het was een moeilijke start", geeft Grujic toe. "We verloren een aantal wedstrijden en we hebben een jong team, dus ons zelfvertrouwen ging omlaag. Maar we wisten dat we onze positie konden verbeteren als we hard zouden blijven werken."

Eén van de eerste dingen die Klinsmann deed, was Grujic meedelen dat hij een sleutelrol zou gaan spelen. Dat het team zou worden opgezet om het beste uit deze krachtige, maar subtiele middenvelder te halen.

"Ja, dat is natuurlijk wel spannend", lacht hij. "Twee Jürgen K's als trainer, hè?! Ze hebben allebei een grote naam en het betekent veel voor mij om met zulke coaches te werken."

"Klinsmann is echt een legende in Duitsland. Hij was heel positief toen hij arriveerde en hij gaf me veel vertrouwen. Het is een eer om van hem te mogen leren en om met hem te werken."

Met Klopp heeft hij regelmatig contact. Grujic weet dat hij een WhatsApp-berichtje kan verwachten als hij goed speelt.

"Dat klinkt heel klein, maar geloof me, voor een jonge speler betekent het veel."

Verder verloopt het belangrijkste contact met Liverpool via Julian Ward, de persoon op Anfield die de verrichtingen van alle verhuurde spelers in de gaten houdt. Het is Ward die contact onderhoudt met de speler, met Hertha en met Klopp en Michael Edwards, sportief directeur van Liverpool, om zo zijn vooruitgang nauwkeurig te kunnen meten.

En als het nodig is kan Grujic rekenen op advies van fitnesscoach Andreas Kornmayer of 'hoofd voeding' Mona Nemmer.

Het draagt allemaal bij aan het gevoel dat de Serviër, hoewel hij ruim 1400 kilometer verderop speelt, in gedachten van de Engelse club blijft. Ook al heeft hij nog een lange weg te gaan als hij wil doorbreken op Anfield, zoals hij zelf ook toegeeft.

"Ik besef dat het moeilijk gaat worden. Ik ben niet gek", zegt hij. "Ik weet dat Liverpool op dit moment een waanzinnig team heeft, de beste ploeg ter wereld. Dus ik weet dat ik een heel hoog niveau moet halen als ik een kans wil maken."

"Dat is waarom ik zoveel mogelijk wedstrijden kijk, om te leren en het niveau te zien. Ik weet dat verbetering het enige is dat me kan helpen."

"En daarom kon ik ook accepteren dat ik ergens anders naartoe moest om dit seizoen regelmatig te spelen. Ik heb minuten nodig om te leren wanneer ik moet verdedigen, wanneer ik moet aanvallen, waar ik positie moet kiezen. Ik wil ieder aspect van mijn spel verbeteren."

"Verdedigen is een heel belangrijk onderdeel, want als je kijkt naar Liverpool, zie je dat ze ontzettend veel verdedigen! Iedere speler vecht voor iedere centimeter op het veld, dat is erg indrukwekkend. Soms word ik al moe als ik alleen maar naar ze kijk!"

"Jordan, Gini, Fab, Milner - allemaal grote rolmodellen voor een speler als ik. Het werk dat zij verrichten wordt erg ondergewaardeerd en ze halen een heel hoog niveau. Ze spelen met veel intensiteit, iedere wedstrijd. Dat is waar ik ook naar moet streven."

"Wie weet ben ik er volgend seizoen klaar voor om dan aan te sluiten bij het team. Dat is waar ik op hoop."

Grujic was erbij in Madrid toen Liverpool in juni de won, al miste hij door een vroege vlucht de feestelijkheden na afloop.

"Ik heb wel een videochat gedaan met Dejan Lovren, die op het feestje was", onthult hij. "Dus ik heb in elk geval een beetje van de sfeer meegekregen!"

"En het was natuurlijk heel speciaal om daar voor de wedstrijd te zijn. De hele stad was rood."

Maar was het moeilijk om daarna opnieuw op huurbasis te vertrekken, zodat hij geen bijdrage kon leveren aan verdere successen dit seizoen?

"Nee", zegt Grujic resoluut. "Het zou makkelijk zijn om gefrustreerd te raken en je af te vragen waarom je wordt verhuurd, maar zo zie ik het niet."

"We hebben het over het beste elftal ter wereld, vergeet dat niet. En er wordt verwacht dat ze iedere wedstrijd winnen. Hun standaard is zo hoog als hij maar kan zijn en niet iedere speler kan meteen goed meekomen."

"Er zijn een aantal geweldige jonge spelers, zoals Trent en Joe Gomez, maar andere moeten daar via een andere weg zien te komen."

"Ik vergelijk mezelf wat dat betreft met Harry Wilson, een geweldige voetballer. We willen allebei dat topniveau halen, maar we moesten vertrekken en speeltijd krijgen om dat mogelijk te maken. Zoiets lukt niet van de ene op de andere dag."

"Het is beter voor mij dat ik op mijn leeftijd gewoon kan spelen. Als ik 25 of 26 ben, dan is het tijd om te kijken of ik een rotatiespeler kan worden bij Liverpool of wat dan ook."

"Maar nu, op mijn 23ste, moet ik het verschil kunnen maken en mezelf ontwikkelen. Ik moet regelmatig spelen en mezelf testen, leren over mijn lichaam en wat ik aankan. Het gaat erom dat ik ontdek wat voor type speler ik ben."

De reis gaat dus verder. Later deze maand wordt de Bundesliga hervat en Hertha, met Klinsmann in de dugout en Marko Grujic op het middenveld, wil nu alleen nog maar omhoog kijken.

Aan de Mersey-rivier zal de andere Jürgen K. met veel belangstelling toekijken.

Wat zal 2020 gaan brengen voor Liverpool's eerste aanwinst van 2016?