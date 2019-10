Van 'Invincible' bij Arsenal tot 'filmster' in India: Graham Stack's opmerkelijke verhaal

De voormalige keeper heeft een bijzondere weg afgelegd en vorige maand behaalde hij een universitair diploma.

Graham Stack is nooit iemand geweest die de makkelijkste route koos.

Of het nou ging om een nieuw contract bij weigeren of zijn familie verlaten om zes maanden naar India te gaan, de 38-jarige Londenaar is altijd bereid geweest buiten zijn comfortzone te stappen.

"Ik ben nooit iemand geweest die zich gewoon settelt", zegt de oud-keeper in een exclusief interview met Goal. "Ik wilde mezelf altijd testen."

Door die houding speelde Stack uiteindelijk voor twaalf clubs, in een carrière die in 2000 begon bij Arsenal en vorig jaar eindigde bij Eastleigh.

Als hij geen basisplek had, was hij niet gelukkig.

"Ik wilde altijd wel weggaan om ergens anders wel te kunnen spelen", zegt Stack. "Dat kun je wel zien aan mijn carrière, want ik heb de ene na de andere huurtransfer gemaakt. Ik wilde mezelf altijd testen."

Stack bergde in 2018 zijn keepershandschoenen dus op en momenteel is hij het hoofd van de keepersacademie van . Een rol die hij full-time invult en moet zien te combineren met het feit dat hij vader is van vier kinderen.

Hij runt doordeweeks ook nog twee naschoolse voetbalclubs en tijdens schoolvakanties geeft hij leiding aan zijn eigen academie in Chorley Wood, die al 113 kinderen heeft aangetrokken en steeds sterker wordt.

Je zou denken dat Stack geen tijd meer over heeft voor iets anders. Maar niets is minder waar.

De afgelopen twee jaar heeft hij een cursus gedaan om sportverslaggever te worden. Daardoor had hij zelden nog een dag vrij.

Het past echter bij Stack's karakter. Het is iets waar hij zich volledig in gooide en waarvoor hij vorige maand zijn diploma kreeg.

"Het was zwaar", geeft hij toe. "Late avonden, vroege ochtenden. Een dag vrij voelde nooit als een dag vrij, want ik had deadlines en er was altijd onderzoek en leeswerk te doen."

"Makkelijk was het dus niet, maar ik wilde mijn kinderen bewijzen dat ik iets kon doen."

"Ik was echt gemotiveerd om te slagen en om hen te laten zien dat ik niet alleen maar een ex-profvoetballer ben."

"Ik wilde het ook doen omdat ik wil weten wat er achter de schermen in de industrie gebeurt als ik in de toekomst bij een televisiezender terechtkom."

Voor nu ligt Stack's focus bij zijn rol bij Watford. De volgende fase in een carrière die eind jaren '90 begon, toen hij als schooljongen bij Arsenal belandde. De jonge doelman werd voor een stage aanbevolen door Bob Wilson, de toenmalige keeperstrainer van The Gunners.

Zijn eerste profcontract ondertekende hij in 2000 en na een huurperiode bij het Belgische Beveren keerde hij in 2003 terug in Londen, om deel uit te maken van een onvergetelijk seizoen.

Stack was reservedoelman achter Jens Lehmann toen Arsenal zonder een wedstrijd te verliezen de eerste Premier League-titel in zes jaar veroverde.

En hoewel hij niet in actie kwam in de competitie, voelt het voor Stack nog steeds alsof hij wel degelijk een rol speelde in de memorabale ploeg van Arsène Wenger die als bijnaam The Invincibles kreeg.

"Ik voelde dat seizoen veel verantwoordelijkheid, omdat we nooit een keeperstrainer meenamen naar uitwedstrijden", vertelt hij. "We hadden geen coach die Jens dan opwarmde voor de wedstrijd."

"Ik moest er voor zorgen dat één van de beste keepers van het land klaar was voor de wedstrijd."

"Ik zag dat als een hele serieuze taak en ik voelde altijd de druk om dat goed te doen."

Stack speelde in 2003/04 iedere wedstrijd in de League Cup, waarin Arsenal de halve finales bereikte. Hij kende een gedenkwaardig debuut in de wedstrijd tegen Rotherham United.

Het duel op Highbury eindigde na 120 minuten voetballen in 1-1 en in de beslissende penaltyserie scoorde Stack zelf van elf meter, waarna hij de strafschop keerde die Arsenal een 9-8 overwinning opleverde.

"Een penalty tegenhouden en er eentje scoren tijdens je debuut op Highbury, het leek wel een droom", lacht de voormalige sluitpost. "Al mijn vrienden en familieleden waren erbij. Ik krijg er nu nog steeds kippenvel van."

Maar het meest opvallende moment van dat seizoen kwam op 25 april 2004, toen The Gunners nota bene op White Hart Lane kampioen werden tegen .

verspeelde eerder op de dag punten en daardoor had het team van Wenger aan een remise genoeg om de titel te veroveren in het stadion van de Noord-Londense rivaal. En dat lukte met een 2-2 gelijkspel.

"Dat was ongelooflijk", straalt Stack. "Het is één van de mooiste herinneringen die ik heb."

"Ik zal nooit vergeten hoe er flessen en stenen naar ons werden gegooid toen we met de bus op weg waren naar het stadion. Overal was politie en de bus liep heel veel schade op. Volgens mij hebben ze aan de achterkant een raam ingeslagen."

"Het was vijandig, maar ik had altijd het idee dat onze jongens daar beter van werden. Dan dacht ik: maak deze jongens nou niet boos, want dat gaan ze je betaald zetten."

"Zo'n spelersgroep hadden we namelijk wel, met onder meer Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Sol Campbell, Thierry Henry. Zij laten zich niet afschrikken door dat soort dingen. Integendeel, het gaf ze juist extra motivatie."

"Het was geweldig om daar op het veld een feestje te vieren. Ik heb nooit gezegd dat ik een sleutelrol speelde in die selectie, want dat was niet zo. Maar ik maakte er zeker deel van uit en niemand neemt dat ooit van me af."

Stack's tijd bij Arsenal kwam die zomer tot een einde, ondanks dat zijn contract een jaar later zou aflopen en Arsenal hem zelfs wilde belonen met een extra jaar erbij.

Na een jaar op huurbasis bij Millwall haalde Steve Coppell hem naar Reading, waar hij twee jaar bleef voordat hij overstapte naar Plymouth Argyle. In 2009 tekende Stack bij het Schotse Hibernian, om vervolgens drie jaar later terug te gaan naar Engeland. Daar kende hij nog vier succesvolle jaren bij Barnet.

Zijn contract liep in 2016 af en terwijl Stack wachtte op een nieuwe aanbieding, werd hij gebeld door een oude vriend die hem de kans gaf om zijn loopbaan een hele andere wending te geven.

"Steve Coppell belde. Hij ging naar India en hij zocht een keeper/coach", legt Stack uit.

"He zei: 'We spelen elke week voor 70.000 mensen, lijkt je dat leuk?' Ik zei: 'Ja, dat lijkt me wel wat'."

En dus ging Graham Stack aan de slag bij Kerala Blasters, een club uit de Indian Super League die toen eigendom was van cricketlegende Sachin Tendulkar.

De ploeg wist dat seizoen de finale om het kampioenschap te bereiken, maar daarin trok Atletico de Kolkata in de beslissende penaltyserie aan het langste eind.

Uiteindelijk was Stack zes maanden weg. Een lastige periode vanwege de enorme afstand tot zijn gezin, maar hij gelooft dat die ervaring van hem een beter persoon heeft gemaakt.

"Het heeft mijn geest verruimd. Ik had een focus - ik vond de liefde voor schrijven, aangezien ik veel vrije tijd had en dat heeft ertoe geleid dat ik die studie ging doen."

"Bij die club kwamen verschillende mensen uit heel India, met verschillende culturen, religies en talen, bij elkaar in één team. We leefden samen in hetzelfde hotel, de hele selectie. We deden echt alles samen. Dat was heel intens."

"Op weg naar de wedstrijden was het een gekkenhuis. De straten waren bomvol met mensen, volwassen mannen met geschminkte gezichten, overal vlaggen en sjaaltjes. Ik kreeg een horde fans achter me aan toen ik naar de kapper en het het winkelcentrum ging. Ik voelde me als een filmster!"

"Mijn familie was er niet bij, dus dat was zwaar, maar ik heb wel de wateren van Alleppey gezien, cricket gespeeld met locals in Mumbai en ik was er tijdens het Diwali-feest."

"Ik heb dingen gedaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou ervaren."