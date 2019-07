Van Hooijdonk: "Zouden de fans van Feyenoord daar bezwaar tegen hebben?"

De clubleiding van Feyenoord is in gesprek met een Amerikaanse investeringsmaatschappij die bereid is een minderheidsaandeel in de club te nemen.

kan miljoenen binnenhalen met de deal, waarmee de Rotterdammers weer een geduchte concurrent kunnen worden van en . Pierre van Hooijdonk vindt een dergelijke overname 'een uitstekende zaak'.

Van Hooijdonk gaf bijna een jaar geleden aan dat 'een sjeik met heel veel dollars de Kuip binnen moet wandelen'. In het diepste geheim zijn het Amerikanen geweest die onlangs twee dagen in Rotterdam zijn geweest om met de Feyenoord-leiding te praten. "Maar wie komt maakt in feite natuurlijk niet zoveel uit", stelt de oud-aanvaller dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het gaat erom dát er iemand geld pompt in Feyenoord."



"Als Feyenoord-supporter weet je nu jaarlijks één ding bijna zeker en dat is dat je club geen kampioen wordt. In die zin heeft de club nu dus amper een keuze", geeft Van Hooijdonk aan. "De enige manier om de kloof met Ajax en PSV te dichten is heel veel geld in de club te steken. Een overname is een uitstekende zaak." De Amerikanen willen naar verluidt zeggenschap op alle fronten. Zo wil men onder meer participeren in de bouw van het nieuwe stadion en zou Feyenoord bereid te laten meebepalen wie de trainer wordt, wie technisch directeur wordt en hoe het transferbeleid eruit komt te zien, 'mits daar voldoende miljoenen tegenover staan'.



Clubicoon John de Wolf vindt dat een investeerder geen doorslaggevende factor in het beleid mag zijn. "Feyenoord moet de regie in eigen hand houden. En ik denk dat zo'n constructie best kan." De oud-verdediger noemt en als voorbeelden. "Desondanks is aan de identiteit en beleidsvoering van die clubs nooit getornd. Clubmensen beslissen wat er gebeurt. Dat moet bij Feyenoord ook zo blijven."



Van Hooijdonk vindt het naïef om te denken dat een buitenlandse partij miljoenen in een club steekt om daar vervolgens niets voor terug te verlangen. Volgens de analist kunnen fans daar uiteindelijk best mee leven. "Stel nou eens dat zo’n partij, ik noem maar wat geks, Josep Guardiola of José Mourinho voor de groep zet en vervolgens ben je als club succesvol. Zouden heel veel fans daar dan bezwaar tegen hebben?"



"Het is heel simpel: Als je het goed vindt dat Feyenoord elk jaar maximaal derde wordt in de eredivisie, moet je alles lekker zo laten. Wil je dat Feyenoord structureel om de prijzen meespeelt, dan moet er fundamenteel iets veranderen. Ik zou voor die tweede optie kiezen. Een overname is geen keuze. Het is bittere noodzaak", besluit de oud-Feyenoorder.