Van Hooijdonk ziet 'repeterend verhaal': "Ik vind dat ze gelijk hebben"

NAC Breda verloor woensdagavond met 0-4 van Feyenoord, waardoor directe degradatie voor de Parel van het Zuiden een zeer realistisch scenario is.

Sydney van Hooijdonk, die in de rust inviel voor Mitchell te Vrede, baalt van de situatie. "Ik verwachtte veel van mijn eerste jaar als profvoetballer. Ik had er zin in", zegt de spits tegenover BN DeStem .

"Het is sowieso lastig invallen als je 0-2 achter staat en op alle fronten overklast wordt. Uiteindelijk zal ik ervan leren. Toegezongen, uitgejouwd: het is niet niks allemaal. Maar ik vind dat ze gelijk hebben, ik snap ze helemaal", zegt Van Hooijdonk, die stelt dat dit een jaar was om snel te vergeten. "Het gevoel dat nu overheerst is: wat moeten we nu nog? "



"In de wedstrijden dat het moest, hebben we het niet laten zien. Het is een repeterend verhaal. Ik wil niet zeggen dat we naar het einde snakken. Wel heeft iedereen het er moeilijk mee." Grad Damen, net als Van Hooijdonk geboren in Breda, baalt ook van het seizoen van NAC. "Voor mij is het fijn om er bovenop te zijn en weer te spelen, maar de realiteit is dat we onderaan staan."



Met een spandoek lieten supporters zien dat ze niet gediend waren van de inzet van de meeste spelers. Wij vechten voor jullie, jullie niet voor ons , zo viel er te lezen, met daarbij ook de teksten #shirtuitenoprotten en #schaamjekapot. "Het is niet leuk om te zien, toch denk ik niet dat het verlammend werkt. Maar het is natuurlijk wel te begrijpen", aldus Damen.