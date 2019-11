Van Hooijdonk voorspelt laatste kans in Oranje: "Koeman lachte het weg"

Pierre van Hooijdonk voorspelt vlak voor de aftrap in Belfast dat het 'de laatste kans' is voor Berghuis, ondanks dat bondscoach Ronald Koeman

Steven Berghuis krijgt vanavond in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Noord-Ierland op de rechtsbuitenpositie de voorkeur boven Calvin Stengs.

Koeman kreeg ongeveer een uur voor de aftrap bij de NOS de vraag gesteld of het voorlopig de laatste kans voor Berghuis in Oranje zal zijn. De bondscoach antwoordde gedecideerd ontkennend, maar volgens Van Hooijdonk liet Koeman niet het achterste van zijn tong zien. "Jeroen Stekelenburg vroeg terecht of het de laatste kans voor Berghuis zal zijn. Hij lachte het weg, maar eigenlijk gaf hij het antwoord daarvoor al. Ja, dit is de laatste kans voor Berghuis."

"De druk staat er op voor Berghuis, want Stengs is wel een jongen die op de deur klopt", aldus de analist.

"De bondscoach zei gisteren bij de persconferentie al dat hij de opstelling eigenlijk al in zijn hoofd had, voordat hij aan de trainingsweek begon. Dat was dus de opstelling met Berghuis. Tegelijkertijd zegt hij dat hij ook naar de trainingen heeft gekeken en dat hij mede daarom voor Berghuis kiest. Dat is op zich een beetje vreemd, maar hij heeft het volste vertrouwen in Berghuis", constateert Van Hooijdonk.

Collega-analist Rafael van der Vaart had naar eigen zeggen geen moment rekening gehouden met een eventuele basisplaats voor Berghuis. "Ik ben wel fan van Berghuis als voetballer, maar hij heeft natuurlijk ook een lastige periode gehad met . Hij zit wel vaak bij de selectie, maar komt er nooit in. Ik begrijp Koeman wel, want hij houdt van vastigheden. Berghuis is natuurlijk al een aantal keer opgeroepen en dan is hij normaal de volgende in de rij. Maar ik had persoonlijk wel voor Stengs gekozen", aldus de oud-middenvelder.