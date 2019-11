Van Hooijdonk vestigt hoop op 'pareltjes'; pleidooi voor Veltman in Oranje

Het Nederlands elftal speelt de komende tijd de laatste wedstrijden inzake de EK-kwalificatie.

Ronald Koeman heeft met onder anderen Joël Veltman en Denzel Dumfries voldoende keus op de rechtsbackpositie. Theo Janssen vindt dat de verdediger van de voorkeur moet krijgen boven Dumfries, aangezien laatstgenoemde back de laatste tijd een slechte vorm etaleert.

"Dumfries staat al bijna rechtsbuiten en die zorgt ervoor dat andere spelers al naar binnen gaan, waardoor je minder ruimte hebt", stelt de oud-middenvelder aan tafel bij Studio Voetbal . Janssen ziet Veltman samen met Calvin Stengs wel de rechterkant van Oranje vormen. "Ik vind Veltman een centrale verdediger, maar op rechtsback hebben wij zo veel problemen."

Lees beneden verder

Janssen zou Donny van de Beek niet bij de eerste elf van Oranje zetten. "Ik vind dat Van de Beek dan op de positie van Georginio Wijnaldum moet spelen. En Wijnaldum steekt in zo'n goede vorm, die laat ik staan. Het kan wel, maar je hebt Frenkie de Jong ook. Dat is een speler die vrijheid moet krijgen, dus daar moet je een speler naast hebben die gaat corrigeren."

"Van de Beek is ook steeds onderweg. Wijnaldum en Van de Beek gaan in elkaars ruimte lopen", aldus Janssen. Pierre van Hooijdonk zou Van de Beek opstellen, terwijl de oud-spits ook Stengs in zijn basiselftal zou zetten. Daarnaast moet Myron Boadu spelen tegen Noord-Ierland, aangezien Memphis Depay mogelijk met een blessure niet inzetbaar is, aldus de oud-international.

Van Hooijdonk is lyrisch over Stengs en Boadu, die dit seizoen veel indruk maken bij met hun goals en assists. "Zij zijn de pareltjes van AZ, ze zijn er klaar voor", zegt de oud-prof, die niet zou kiezen voor Ryan Babel. "Babel heeft het fantastisch gedaan in de tijd dat we in nood zaten bij het . Maar nu hebben we de beschikking over echt goede spelers."