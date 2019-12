Van Hooijdonk verbouwereerd door 'ongegeneerde' actie van Derksen

Een veelgehoord kritiekpunt in de voetbalwereld is dat analisten vaak niet onafhankelijk zijn.

Oud-spelers of andere betrokkenen durven niet vrijuit te spreken, aangezien dit gevolgen kan hebben voor hun relatie met andere actoren in de voetballerij. Rafael van der Vaart erkent dat hij ook moeite had met zijn rol als analist toen hij moest oordelen over veel van zijn voormalig collega's.

In gesprek met Voetbal International memoreert de oud-middenvelder dat hij op 31 augustus 2017 kritiek had op Wesley Sneijder toen Oranje het opnam tegen Frankrijk (4-0 verlies). "Wesley Sneijder speelde op 10 en dat liep niet. Nederland werd daar overlopen door die atletische Fransen. In de rust heb ik gezegd dat Wesley gewisseld moest worden. Het floepte eruit."

Van der Vaart had meteen zijn spijt van zijn commentaar. "Omdat Wesley een maatje van me is", aldus de analyticus. "Nu iedereen van mijn generatie zo ongeveer is gestopt als speler, heb ik dat niet meer. De huidige lichting internationals bestaat uit hartstikke leuke gasten, maar in mijn oordeel over hen voel ik hem helemaal vrij. Dat is beter."

Ook Pierre van Hooijdonk weet hoe het is om niet vrijuit te kunnen of willen spreken op televisie. De oud-spits was vorig seizoen betrokken bij , maar liet zich in bijvoorbeeld Studio Voetbal nauwelijks uit over de prestaties en mogelijkheden bij de club. Van Hooijdonk benadrukt echter dat hij niet altijd zonder aanziens des persoons wil analyseren en wijst naar Johan Derksen.

De analist van Veronica klapte volgens Van Hooijdonk onlangs ongegeneerd uit de school over het leven van Johan Cruijff. "Een man met wie hij tientallen jaren goed contact had. Die zich niet meer kan verweren. Derksen zal wel trots zijn, dat hij onafhankelijk van geest is op zo'n moment. Nou, ik ben blij dat ik níét onafhankelijk van geest ben op deze manier. Zo wil ik niet zijn", aldus de oud-aanvaller.