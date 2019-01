Van Hooijdonk onder de indruk: "Geniaal hoe hij Daley Blind het bos instuurt"

SC Heerenveen hield door een 4-4 gelijkspel verrassend een punt over aan de wedstrijd tegen Ajax en Sam Lammers speelde hier een belangrijke rol in.

De van PSV gehuurde spits was met twee doelpunten verantwoordelijk voor de helft van de Friese productie en Pierre van Hooijdonk was lovend over het optreden van de spits.

" Hoe hij wegdraait en Daley Blind het bos instuurt, dat vind ik geniaal", begon hij bij Studio Voetbal over de actie van Lammers waar kort na rust de 3-2 uit viel. "Bij beide goals. Echt een geweldige spits. Elke tik is raak. Met links en rechts, puur tweebenig."



Naast Van Hooijdonk was ook Rafael van der Vaart onder de indruk van wat Lammers liet zien in de Johan Cruijff ArenA: "Ik moet eerlijk zeggen: vandaag heb ik echt genoten van hem. Hij heeft balgevoel en een goede aanname. Een pure voetballende spits" , voegt de voormalige middenvelder van de Amsterdammers toe.



Lammers speelde dit seizoen tot nu toe zestien wedstrijden in de Eredivisie namens Heerenveen en wist daarin acht keer te scoren. De 21-jarige spits, die na dit seizoen normaal gesproken weer terugkeert naar Eindhoven, was bovendien in de KNVB Beker ook goed voor drie doelpunten.