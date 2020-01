Van Hooijdonk kritisch: "Ik wist niet meer of hij nu rechts- of linksbenig was"

PSV strompelde in de laatste weken van het afgelopen jaar richting de winterstop en men hoopte dat de spelers de batterij weer konden opladen.

Zondag tegen ging het in de eerste wedstrijd van 2020 echter weer mis voor de ploeg van trainer Ernest Faber en Denzel Dumfries voorkwam met een goal in de blessuretijd zelfs op het laatste moment een nederlaag in Limburg.

Na afloop van het duel was Armindo Bruma een van de meest besproken spelers aan de kant van . De Portugees international begon in de basis, maar werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

"PSV verliest vandaag (zondag, red.) punten door Bruma", is Pierre van Hooijdonk kritisch bij Studio Voetbal. "PSV creëert vandaag vijf open kansen en Bruma helpt ze allemaal om zeep. Ik wist zelfs niet meer of hij nu rechts- of linksbenig is."

Van Hooijdonk krijgt bijval van Arno Vermeulen, die Bruma een 'ongelooflijke miskoop' noemt: "Eigenlijk doet hij het normaal, kijk maar naar zijn cijfers bij en ."

"Hij is gewoon geen doelpuntenmaker, dat was hij niet in Duitsland en niet in Turkije", is de journalist duidelijk over de aanvaller, die afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro naar het Philips Stadion werd gehaald.

Naast Bruma speelde ook Olivier Boscagli een negatieve hoofdrol, aangezien de Fransman de strafschop veroorzaakte waaruit VVV op voorsprong kwam.

PSV is momenteel bezig met de komst van Ricardo Rodríguez van voor de linksbackpositie, maar Vermeulen denkt niet dat dit zaligmakend zal zijn.

"Het gaat niet om posities. Ik denk dat ze het lek niet boven krijgen. Heeft niet te maken met balans, maar met totaal gebrek aan leiderschap."