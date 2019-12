Van Hooijdonk kijkt ogen uit bij Ajax: "Hij stopte gewoon met rennen"

Willem II zorgde afgelopen vrijdag voor een daverende verrassing in de Eredivisie door Ajax te verslaan.

De 0-2 winst in de Johan Cruijff ArenA behoort zonder twijfel tot de hoogtepunten in de loopbaan van Adrie Koster. De oefenmeester van de Tilburgse club legde zondagavond bij Studio Voetbal uit wat het geheim was. "We hebben geprobeerd ze onder druk te zetten. Dan moet tegen zijn natuur gaan voetballen."

"Ik denk dat dit de manier is om Ajax te bestrijden. 'Wees niet angstig', hebben we tegen de spelers gezegd, want de snelheid voorin was er niet bij Ajax", analyseerde Koster. "We wisten ook dat Ajax op momenten sterker zou zijn, maar ook dat ze ruimte zouden weggeven en daarvan moesten wij profiteren. Die snelheid hebben we. We hebben gezegd snel de diepte te moeten zoeken. Het is gelukt, maar we moeten reëel zijn."

"Ajax had ook mogelijkheden om te scoren." Pierre van Hooijdonk zag het ook. "Met snelheid voorin en een balvaste spits kan je Ajax verrassen", stelde de oud-voetballer, die van mening was dat 'een klein beetje' door de Amsterdammers was onderschat.

"Natuurlijk is dat niet goed, maar het is ook menselijk. Als je elke wedstrijd met vier goals verschilt wint en in Europa menig tegenstander overklast, sluipt er weleens gemakzucht in. Dat was zichtbaar tegen Willem II", luidde zijn conclusie.

"Veel teams zie je terugzakken", vulde Theo Janssen aan. Van Hooijdonk: "Het mooie is dat je Ajax verslaat op basis van voetbal. Het is geen gestolen overwinning." De oud-aanvaller was kritisch op enkele spelers van Ajax. "Voor de penalty van Willem II stopte Noa Lang met rennen, hij was gewoon klaar. Zo heb ik Ajax niet vaak zien spelen. Lisandro Martínez liep overal en nergens en speelde voor zijn doen echt een heel matige pot."

"En als je Sergiño Dest zag sprinten... Als ze tegen of spelen, dan wordt er honderd procent gesprint. Nu is er sprake van onderschatting."

De vraag is nu wat de nederlaag van Ajax betekent voor de komende wedstrijden tegen Valencia in de en in de . "Door vrijdag zit er spanning op die voor Ajax nog onbekend was", aldus Kees Jansma. "Het beeld is plotseling anders. Je moet presteren."