Van Hooijdonk ergert zich aan Ajacied: "Een boete van een maandsalaris?"

Klaas-Jan Huntelaar speelde zaterdagavond een hoofdrol in de competitiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (0-1).

De aanvaller nam twaalf minuten voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening, maar stond niet heel veel langer op het veld. Voor het uittrekken van zijn shirt bij het vieren van zijn doelpunt kreeg de aanvaller een gele kaart en niet veel later mocht hij inrukken na een beuk tegen Samir Memisevic.

Bij Studio Voetbalkon iedereen begrip opbrengen voor de eerste gele kaart, behalve Pierre van Hooijdonk. Evgeni Levchenko gaf aan dat "Huntelaar niet meer wist wat hij deed omdat hij zo emotioneel was". Van Hooijdonk viel hem in de rede. "Zou hij dat wel weten als in zijn contract was opgenomen dat het hem als boete een maandsalaris zou kosten?", vroeg de oud-voetballer zich in het televisieprogramma openlijk af.



"Pierre, je weet hoe dat allemaal gaat. Hij reageert impulsief", repliceerde Levchenko. Van Hooijdonk: "Nee, ik erger me. Voor een club kan dat enorme gevolgen hebben. Vorige week maakte hij drie goals, hij hoeft zich voor niemand meer te bewijzen." Huntelaar erkende na afloop dat de eerste gele kaart 'een beetje dom was' van hem. "De blijdschap steeg een beetje naar mijn hoofd", zei hij glimlachend bij FOX Sports. "Nee, ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn shirt heb uitgetrokken en dat doe ik ook niet meer."



Vijf minuten later werd Huntelaar bestraft voor een elleboogstoot jegens Memesevic. De spits zag de beelden na afloop terug en vond het wel meevallen: "Er zijn zo veel duels geweest zo. Ik zag hem komen en ving hem op. Dan kun je voor alles wel geel trekken. Er was toch niet veel aan de hand? Dat vind ik echt niet." Door zijn rode kaart ontbreekt Huntelaar dinsdagavond tegen .