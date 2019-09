Van Hooijdonk beslist topper in KKD; De Graafschap dendert door

De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC Breda en Excelsior is vrijdagavond een prooi geworden voor de Parel van het Zuiden.

De ploeg van trainer Ruud Brood wist in eigen huis te zegevieren door treffers van Ivan Ilic en Sydney van Hooijdonk: 2-1. won tegelijkertijd eenvoudig van (4-0), waardoor de Doetinchemmers met zeventien punten bovenaan blijven staan.

- 2-1

In een matige eerste helft werd het publiek in het Rat Verlegh Stadion niet verwend. Beide ploegen konden de doelman nauwelijks testen, waardoor er na 45 minuten spelen nog steeds sprake was van de brilstand. Na de onderbreking viel er meer te beleven, waaronder een poging van Othmane Boussaid die de lat raakte. Ivan Ilic zorgde na een uur spelen voor de voorsprong van NAC door zelf, na een combinatie met Sydney van Hooijdonk, hard binnen te knallen: 1-0. Dankzij invaller Elias Mar Omarsson, die een voorzet van Ahmed Mendes Moreira binnen werkte, kwam Excelsior langszij, maar Van Hooijdonk bezorgde zijn ploeg alsnog de winst door alert bij de eerste paal binnen te tikken: 2-1. In de slotfase moest Excelsior nog met tien man verder, want Luigi Bruins werd met rood van het veld gestuurd.



De Graafschap - FC Eindhoven 4-0

Het was een klein wonder dat De Graafschap niet al na zes minuten spelen op voorsprong stond. Ralf Seuntjens slaagde er voor open doel niet in om de openingstreffer op het scorebord te zetten. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg via Mohamed Hamdaoui alsnog op voorsprong kwam. Nadat Seuntjens en Stef Nijland nog mogelijkheden hadden laten liggen, verdubbelde Gregor Breinburg de marge voor De Graafschap. Marcelo Lopes liet vlak voor rust nog een grote kans liggen om op gelijke hoogte te komen. Na rust leek Lopes wel de aansluitingstreffer te verzorgen, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Enkele minuten later maakte Seuntjens met een afstandsschot een einde aan alle onzekerheid. Jordy Thomassen verzorgde uiteindelijk het slotakkoord en bepaalde de eindstand op 4-0.



- Jong 1-1

Go Ahead Eagles kende en bliksemstart en stond al na een minuut spelen op voorsprong. Een hoekschop van Mael Corboz belandde uiteindelijk bij de tweede paal, waar Sam Beukema de bal in het net tikte: 1-0. De thuisploeg was de sterkere partij, maar Jong Ajax gaf zich niet gewonnen. Na de pauze bezorgde Jurgen Ekkelenkamp de Amsterdammers de gelijkmaker door zich knap vrij te draaien en raak te schieten: 1-1. Lassina Traore had vlak voor tijd de uitgelezen mogelijkheid zijn ploeg de winst te bezorgen, maar de Ajacied miste de gegeven strafschop door het keeperswerk van Hobie Verhulst.



- 4-0

FC Den Bosch kende een relatief eenvoudig avond tegen MVV. De Limburgers konden lang in de eerste helft nog hopen op een resultaat, maar na 35 minuten spelen sloeg de thuisploeg voor het eerst toe via Alexander Laukart: 1-0. Na de thee wist FC Den Bosch snel twee keer te scoren, waardoor het duel al snel beslist was. Luuk Brouwers en Mats Deijl brachten de thuisploeg vroeg in de tweede helft in veilige haven: 3-0. Paco van Moorsel verzorgde het slotakkoord laat in de tweede helft het slotakkoord: 4-0.



- 1-2

In een vermakelijke eerste helft golfde het spel in het Rabobank IJmond Stadion op en neer. Elayis Tavsan en Benaissa Benamar waren gevaarlijk namens de thuisploeg, terwijl Nick Doodeman en Francesco Antonucci voor Volendam de openingstreffer hadden kunnen maken. Frank Korpershoek leek voor rust de openingstreffer te verzorgen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Ondanks dat de eerste kans van de tweede helft voor Reda Kharchouch van Telstar was, opende Volendam na vijftig minuten spelen de score. Kevin Visser bediende basisdebutant Antonucci, die in kansrijke positie rustig bleef. Kort voor tijd verdubbelde de ingevallen Jelle Duin de marge voor Volendam. De aansluitingstreffer van Rashaan Fernandes kwam uiteindelijk te laat voor Telstar.



- 2-0

Na negentig minuten spelen mocht FC Dordrecht uiteindelijk juichen om de drie punten. In een boeiend gevecht kwam FC Dordrecht vlak voor de rust op voorsprong. Josef Kvida werkte het leer in eigen doel, waardoor de thuisploeg met een goed gevoel de kleedkamer opzocht. Na de thee bleef het lang 1-0, maar vlak voor tijd was het weer raak voor de Schapenkoppen via Dwayne Green, die via de binnenkant van de paal tot scoren kwam: 2-0.



Kerkrade - Jong 1-3

Al binnen twee minuten stond Roda in eigen stadion op achterstand tegen de Utrechtse beloftenploeg. Jonas Arweiler bracht met een fraaie steekpass Eros Maddy vrij in het strafschopgebied en hij was net eerder bij de bal dan doelman Tom Muyters. Gaandeweg de eerste helft kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd, wat resulteerde in kansen voor Iké Ugbo en Antonio Cotán. Kort na rust kreeg Roda een forse tegenvaller te verwerken, doordat Roshon van Eijma met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Desondanks kreeg de thuisploeg via Jordy Croux en Romario Rösch kansen op de gelijkmaker. Toch was het Jong Utrecht dat een kwartier voor het einde op 0-2 kwam via Hicham Acheffay. In de slotfase bracht Rösch de spanning nog terug in de wedstrijd, maar Jonas Arweiler bepaalde de eindsand uiteindelijk op 1-3.



FC - Jong 2-1

De eerste grote kans leverde meteen een doelpunt op voor Almere City. Nick Venema was in de eerste helft meerdere malen gevaarlijk vlak voor het doel van Jong AZ, maar de aanvaller kon slechts één keer scoren. Na ruim een kwartier spelen bracht de huurling van FC Utrecht de 1-0 op het scorebord. De Alkmaarders werden naarmate de wedstrijd vorderde sterker en kwamen vlak voor rust op 1-1 door Thijs Oosting. Almere City mocht uiteindelijk toch juichen, want Hunte wist vlak na de rust de 2-1 voor zijn rekening te nemen.