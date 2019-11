Van Hooijdonk: "Als je als club dit hoort, word je stiekem een beetje gek"

Memphis Depay stond dinsdagavond weer aan de aftrap bij Oranje in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0 zege).

De aanvaller van werd in de rust vervangen door debutant Myron Boadu, omdat hij zijn hamstring weer voelde. Depay baalt ervan dat hij weer last kreeg van de blessure die hem een tijdje aan de kant hield.

"Het zijn lieve jongens, ze hebben een droom en je kan duidelijk zien dat ze graag willen. Daar geniet ik van", zo begint Depay in gesprek met de NOS over debutanten Calvin Stengs en Boadu. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe het met hemzelf gaat. "Het gaat goed, natuurlijk kan het beter. De eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland miste ik, maar nu voelde ik het weer opkomen. Daarom heb ik geen risico genomen, omdat we aankomende weken een druk schema hebben met de club."

"Komend weekend OGC Nice, daarachter de . We hebben veel belangrijke wedstrijden, dus het was minder dat ik wat voelde. Ik heb een hele goede week gehad hier, dat wel", stelt de aanvaller.

Olympique Lyon neemt het komende zaterdag op tegen OGC Nice, waarna wedstrijden tegen Zenit Sint-Petersburg en volgen. Depay moest het duel met (2-1 nederlaag) door de blessure aan zich voorbij laten gaan.

"We hebben het er nog over gehad, of hij het wel moet doen. Tja, zo'n speler wil zo graag", zo haakt analist Rafael van der Vaart in. Collega Pierre van Hooijdonk denkt dat men bij Olympique Lyon op z'n zachtst gezegd niet blij is dat Depay in de rust het veld moest verlaten. "Dat is het, de gretigheid. Depay wilde eigenlijk in Belfast al spelen. Maar als je als club dit hoort, word je stiekem een beetje gek als hij zich morgen weer meldt."