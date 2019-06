Van Hazard & Hummels tot Brandt & Schulz - Dortmund's waanzinnige uitgaven van 127 miljoen

De nummer twee van de Bundesliga gaat komend seizoen voor de titel en er zijn een paar dure nieuwelingen gehaald om die te realiseren.

In 2004 kreeg van een lening van twee miljoen euro om de door een crisis getroffen club overeind te houden en de salarissen van spelers te betalen. Vijftien jaar later stuurt Bayern opnieuw een cadeau naar BVB. De club verkoopt z'n beste centrumverdediger, zij het tegen een veel hogere prijs dan die lening destijds.



Mats Hummels is deze zomer de meest recente 'nieuweling' in het Westfalenstadion, waar Dortmund wil terugkeren in de top van Europa en bovenaan de wil eindigen. Voor het eerst sinds het tijdperk met Jürgen Klopp werd de titelstrijd pas op de laatste speeldag beslist en het eerste jaar van Lucien Favre overtrof dan ook alle verwachtingen. Een tijdje zag het ernaar uit dat Dortmund de hegemonie van Bayern zou doorbreken.



Favre is al lang bezig met de nieuwe campagne en hij versterkt zijn selectie met talenten voor bijna iedere positie. Hummels is de grootste en duurste aanwinst tot nu toe. Hij keert voor 38 miljoen euro, een clubrecord, terug op het oude nest om de benodigde ervaring aan de verdediging toe te voegen.



Tijdens de winterstop van vorig seizoen leek Dortmund op weg naar glorie, maar blessures in de tweede seizoenshelft verstoorden de titelambities. Favre werd namelijk gedwongen met een geïmproviseerde defensie te spelen. Op een bepaald moment werd zelfs middenvelder Julian Weigl als centrumverdediger ingezet.



Hummels wordt de nieuwe partner van Manuel Akanji, die pas 23 jaar is. Reserve Abdou Diallo, die ook als linksback uit de voeten kan, is ook pas 23. Dan-Axel Zagadou en -huurling Achraf Hakimi zijn zelfs pas twintig. WK-winnaar Hummels wordt in december 31 jaar, maar een verlies van snelheid in de nadagen van zijn carrière hoeft geen probleem te zijn voor Dortmund. Zijn spel is namelijk altijd gebaseerd geweest op meer dan alleen snelheid. Met zijn spelinzicht kan hij aanvallers uitschakelen en zijn kwaliteiten aan de bal kunnen BVB helpen in de opbouw van achteruit.



De defensie wordt verder versterkt door de komst van Nico Schulz. Vorig seizoen speelde hij als zowel linksback als linkshalf. De 26-jarige speler nadert zijn beste jaren en hij zal bij Favre waarschijnlijk meteen basisspeler zijn, wat hij bij Die Mannschaft ook al is. De ervaring van Hummels en Schulz voegt niet alleen stabiliteit toe, maar ook de mogelijkheid voor jonge spelers om zich te ontwikkelen en te leren van twee veteranen die een schat aan Bundesliga-ervaring hebben.



Schulz was één van de drie nieuwelingen die Dortmund presenteerde in de week tussen de laatste competitiewedstrijd en de finale van de . Terwijl kampioen Bayern München en nummer drie zich voorbereidden op die finale, ging de nummer twee dus de markt op. De veelzijdige vleugelverdediger opende de sluizen voor meer aankopen, want Julian Brandt en Thorgan Hazard kwamen eveneens naar de Bundesliga.

📋 33 games

⚽️ 7 goals

🅰️ 11 assists



Dortmund's attack grows even stronger with Brandt 💪pic.twitter.com/LA2pQ9N6jb — Goal (@goal) May 22, 2019

Brandt was één van de beste spelers van in 2018/19. De vleugelspeler werd door de nieuwe coach Peter Bosz omgeschoold tot een centrale middenvelder. Die nieuwe positie stelde hem in staat zijn balvaardigheden beter in te zetten, waardoor hij in balbezit meer tijd kreeg en daardoor het spel beter kon dicteren. Bosz, oud-coach van Dortmund, gaf aan dat hij Brandt al langer als een centrale speler zag, al voordat de trainer naar Leverkusen kwam.



"In mijn tijd bij Dortmund speelden we tegen Leverkusen en hij stond op de flank, maar ik zag hem meer als een middenvelder", zei Bosz op de officiële website van de Bundesliga. "Hij is een geweldige speler en zulke spelers moet je zo vaak mogelijk de bal geven."



Het zou voor Favre een dilemma kunnen zijn om voor Brandt een plekje te vinden op een toch al zo vol middenveld. Offert hij de meer defensieve Thomas Delaney op of zet hij Marco Reus nog verder naar voren, zodat de ploeg zonder een echte centrumspits speelt?

Thorgan Hazard could be a special, special player for Borussia Dortmund 🔥pic.twitter.com/icRnZTAOxD — Goal (@goal) May 22, 2019

Hazard in de basis zetten wordt een veel minder groot probleem. Raphaël Guerreiro gaat zijn laatste contractjaar in en dus lijkt hij binnenkort te vertrekken in plaats van transfervrij in de zomer van 2020.



De jongere broer van Eden Hazard was afgelopen jaargang bij één van de beste dribbelaars in de Bundesliga. Hij gaat een angstaanjagend duo vormen met Jadon Sancho, de enige speler in 2018/19 met meer succesvolle dribbels.



Defensies in de hele Bundesliga en zullen op hun hoede zijn voor de nieuwe tandem Hazard-Sancho. Zij zouden de beste combinatie van vleugelaanvallers kunnen worden sinds het duo Frank Ribéry en Arjen Robben in hun topjaren bij Bayern München.



Behalve de genoemde spelers trok directeur Michael Zorc ook de portemonnee om Paco Alcácer definitief vast te leggen. Voor 23 miljoen euro werd gebruikgemaakt van de optie om de huurling van te kopen.



De Spaanse aanvaller scoorde achttien keer in 26 competitieduels, maar onder Favre is hij nog steeds niet zeker van een basisplek. De Fransman ziet hem meer als een ideale invaller om in te brengen tegen een vermoeide tegenstander. Bij Barcelona zou Alcácer mogelijk nog minder speeltijd krijgen, maar toch vinden sommigen in Catalonië het jammer dat hij is vertrokken.



Het verlies van Barcelona is de winst voor Dortmund. CEO Hans-Joachim Watzke en Zorc zijn niet van plan om het chequeboekje nu al dicht te doen.



Er zou nog een spits bij kunnen komen om de kansen op een nieuwe Duitse titel te vergroten.



Van Bayern München wordt wel eens gezegd dat de topclub het kampioenschap koopt, maar anderhalf decennium na de lening om het bestaan van Dortmund veilig te stellen, laat BVB zien dat ze ook daar geen schroom hebben om met geld te smijten.