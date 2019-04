Van Hanegem zucht: "Kijk eens hoe vaak-ie naast Erik ten Hag staat"

Willem van Hanegem vindt dat Ajax de landstitel verdient en verwacht dat Erik ten Hag aan het einde van de rit met de schaal in de handen staat.

De oud-trainer en -voetballer ziet dat zich letterlijk naar het einde van het seizoen worstelt en denkt niet dat de Eindhovenaren de landstitel prolongeren. "Nu wil iedereen een stukje van het grote succes van ", merkt hij op.

"Kijk maar eens hoe vaak die Alfred Schreuder pal naast Erik ten Hag staat met z'n schrijfblok. Lekker pontificaal in beeld", geeft Van Hanegem dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad te kennen. "Op zijn papiertjes staan allemaal heel belangrijke dingen. Hou toch op. Geef mij Aron Winter maar. Die gedraagt zich als een trouwe assistent, niet iemand die opeens heel belangrijk wil zijn."



Van Hanegem ergert zich al heel lang aan 'belangrijk willen zijn'. Hij noemt de bij vertrokken Michele Santoni als voorbeeld. "Bij Almere City hingen dit seizoen overal drones en ene Santoni kwam het allemaal uitleggen als trainer. Santoni is weg, de drones zijn weg en Almere stoomt misschien door naar de . Een mooi voorbeeld dat we lekker normaal moeten blijven doen met zijn allen."



Van Hanegem vindt dat de prestaties van Ajax niet langer een wonder moeten worden genoemd. "Ajax kan zich al een heel seizoen meten met de allerbeste clubs. En voor de halve finale tegen denk ik zelfs dat ze favoriet zijn om de eindstrijd te bereiken", verwijzend naar de absentie van Harry Kane en Heung-min Son in het eerste duel. "En Kane in de return ook niet. Ajax liet in de tweede helft tegen zien dat als ze écht gaan voetballen iedereen achteruit moet. Dat is kwaliteit."