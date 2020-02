Van Hanegem ziet vaste basisklant sneuvelen door komst Özyakup

Met de komst van Oguzhan Özyakup heeft Feyenoord-trainer Dick Advocaat een extra optie op het middenveld erbij.

Zodra Orkun Kökçü hersteld is van zijn hamstringblessure, zal de trainer moeten gaan kiezen op het middenveld. Willem van Hanegem verwacht dat de komst van de -huurling ten koste gaat van de basisplaats van Jens Toornstra. De Kromme zou gaan voor een middenveld bestaande uit Özyakup, Kökçü en Leroy Fer.

"Dan sneuvelt Jens Toornstra, maar die kan in de laatste maanden van het seizoen nog een belangrijke rol spelen als invaller. Nee, niet meer als basisspeler zou ik zeggen. Tenminste, als ik -trainer was", aldus Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

Toornstra is al jaren vaste basisklant bij Feyenoord en kwam dit seizoen tot zeventien competitiewedstrijden en vier doelpunten.

Meer teams

Ook oud-Feyenoorder André Stafleu denkt dat Advocaat er goed aan doet om Toornstra op de bank te houden. De 64-jarige oud-voetballer vindt hem een 'leuke speler'. "Maar als Feyenoord naar het next level wil, is Toornstra eigenlijk één van de eersten die vervangen zouden moeten worden."

Lees beneden verder

"Özyakup liet bij zijn eerste optreden meteen zien hoe goed hij is. Advocaat zal hem vast niet hebben gehaald voor de bank en hij komt ook naar De Kuip om te spelen, anders had-ie net zo goed bij Besiktas kunnen blijven. Özyakup lijkt me iemand die de ploeg nu al beter maakt."

Stafleu speelde tussen 1978 en 1985 bijna 200 wedstrijden voor Feyenoord. Hij vindt het jammer dat zijn oude club geen koopoptie heeft bedongen op Özyakup. "Maar voor de komende maanden kan hij van veel waarde zijn. Als Feyenoord zondag in Alkmaar van wint, zie ik de ploeg nog dicht bij de titel komen."

" is zonder Daley Blind en Hakim Ziyech echt een stuk minder. En nu zal Quincy Promes weer een tijdje ontbreken", aldus Stafleu.