Van Hanegem ziet 'hele goede speler' worstelen bij Ajax: "Wat is er gebeurd?"

Ajax leed zondagmiddag de derde uitnederlaag op rij.

De Amsterdammers gingen op bezoek bij met 1-0 onderuit, door een doelpunt van Cyriel Dessers in de tweede helft.

Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat 'inmiddels wel duidelijk is hoe te verslaan is' en dat het spel van Dusan Tadic hem in negatief opzicht verrast.

"In Amsterdam hebben ze iets te lang gedacht dat alles aan anderen lag", begint Van Hanegem. Hij verbaast zich over de winnende treffer van Heracles. "Daley Blind is volgens velen de enige speler die bij dit Ajax nog overeind blijft, maar ik heb al vaker gezegd dat hij gewoon niet kan verdedigen."

Meer teams

"Cyril Dessers was met één simpel duwtje wel erg simpel van hem af." Voor de Amsterdammers wacht komende donderdag de return van het -duel met , waarin een 2-0 achterstand goed gemaakt moet worden.

"De mensen in de studio's die zo voor Ajax zijn, raakten er deze week maar niet over uitgesproken. Getafe had de rode loper niet uitgerold, wat een schande. Zuivere speeltijd, een slechte scheidsrechter, overtredingen, geld terug voor de bezoekers, het kwam zonder te overdrijven allemaal voorbij", vervolgt de Kromme.

Van Hanegem benadrukt dat dit vroeger 'huilebalken' werd genoemd en dat 'alles doen om te winnen' bij topvoetbal hoort. "Die Deyverson van Getafe, die was bezig. Maar bereikte hij nou zijn doel of niet? Die gozer hadden ze gewoon op het juiste moment een kolereschop moeten geven."

"Maar Ajax liep maar te jammeren en te huilen. De aandacht voor die randzaken leidde veel te veel af van waar het werkelijk fout ging. En waar het ook gisteren fout ging. Ajax speelt zo traag, er is zo vaak dom balverlies. En niet alleen bij Perr Schuurs hè, dat is iets te makkelijk", schrijft Van Hanegem.

De oud-international genoot vorig seizoen naar eigen zeggen meerdere keren van Ajax, maar hij constateert dat het dit seizoen vaak slecht is. Hij erkent dat dit gedeeltelijk te verklaren is door het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Lees beneden verder

"Maar het is ook vreemd omdat ik bijvoorbeeld Dusan Tadic zelden nog echt goed zie spelen. Wat is er met hem gebeurd? Zo'n enorm goede speler en ik zie er nauwelijks nog iets van terug, al heel lang niet", concludeert Van Hanegem.

"Er zullen nu wel weer schriftgeleerden opstaan die met statistieken gaan wapperen die in het voordeel van Tadic spreken, maar ik mankeerde vroeger iets aan mijn ogen en nu niet meer."

"Ik zie Tadic duidelijk worstelen. Net als Babel. En Huntelaar gisteren. Maar juist Tadic zal donderdag echt moeten opstaan om uitschakeling in Europa te voorkomen."