Van Hanegem zag Ajax gematst worden: 'Dat noemen we dan 'eerlijker''

Ajax won zaterdagavond uiteindelijk betrekkelijk gemakkelijk van sc Heerenveen.

De Amsterdammers waren in eigen stadion met 4-1 te sterk, mede doordat een tweede treffer van de bezoekers geannuleerd werd na inmenging van de VAR. Willem van Hanegem vindt dat het voetbal sinds de intrede van de videoscheidsrechter niet veel eerlijker is geworden.

"Ze kwamen met 1-2 voor, maar toen was daar weer de VAR die zich er zo nodig mee moest bemoeien", zo wijst Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad richting sc . "Ik moet lachen om mensen die het voetbal sinds de invoering van dat systeem 'eerlijker' vinden geworden."

"Nou, dat is het helemaal niet. Het was eerlijker geworden als ze alleen de écht grote fouten eruit zouden halen. Gewoon, met een televisietje bij de vierde man. Die grijpt dan alleen in bij heel duidelijke blunders. Klaar is Kees."

"Zoals het nu gaat, is het juist oneerlijker", gaat de oud-international verder. Hij stelt dat er meerdere meningen ontstaan, doordat er nog eens twee mensen meebeoordelen. "De ene vindt dit, en de andere vindt een week later weer dat, en de volgende vindt zus", schrijft hij.

"Als zaterdagavond Pietje in die VAR-wagen had gezeten in plaats van Keesje, dan had dat doelpunt van Heerenveen gewoon geteld. En dat noemen we dan 'eerlijker'. Schei toch uit."

Van Hanegem ziet tevens dat er regels aangepast zijn om het spel sneller te maken. "Maar door die VAR hebben we juist continu oponthoud. Vernieuwing, noemen ze dat dan, maar dat lijkt me iets heel anders dan verbetering."

"Wie nu nog zegt dat de VAR het voetbal aantrekkelijker maakt, of leuker, snapt er weinig van. En eerlijker is het dus ook niet. Integendeel", concludeert Van Hanegem.