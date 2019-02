Van Hanegem wil verandering en ziet 'geschikte opvolger voor Van Geel'

Willem van Hanegem vindt dat er een hoop moet veranderen bij Feyenoord. De laatste nederlaag van zijn favoriete club hakt er hard in.

Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst presteren de Rotterdammers dit seizoen wisselvallig. Afgelopen zondag ging de nummer drie van de Eredivisie met 1-0 onderuit op bezoek bij FC Groningen. Omdat AZ een dag eerder won van VVV-Venlo, komt de derde plaats in gevaar. Van Hanegem vindt dat het hoog tijd is voor verandering. "Alleen hakt niemand een knoop door, zo'n club is Feyenoord geworden."

Feyenoord won dit kalenderjaar met 6-2 van Ajax, maar verloor van Excelsior en Groningen. "Ik zei verleden week al dat het tijd werd voor een nieuwe technisch directeur", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "En ik zou Max Huiberts wel een geschikte opvolger vinden voor Martin van Geel. Maar los van de namen moet er qua denken veel anders in De Kuip. Als je thuis alle clubs kunt verslaan (behalve dit seizoen een keer Fortuna Sittard) en uit win je maar drie van de elf wedstrijden, dan kun je niet meer over budgetten beginnen. Of over een beetje blessureleed."



Volgens Van Hanegem moet er fundamenteels iets veranderen bij Feyenoord. "Kijk eens naar pakweg Real Betis in Spanje of Atalanta in Italië. Die ploegen zie ik zo leuk voetballen, zonder dat ze daar met zakken geld de markt op zijn gegaan. Maar bij Feyenoord zie ik helemaal niks", aldus de Kromme, die Feyenoord zondagmiddag zag verliezen van Groningen. "Na rust heb ik echt een tijdje naar het snooker zitten kijken, want ik kon het gewoon niet meer aanzien. En dan niet alleen dat hemeltergend zwakke voetbal, waarbij de ploeg wel dertig keer terugspeelde op keeper Kenneth Vermeer."



Van Hanegem heeft geen goed woord over voor de manier waarop Feyenoord zondag voor de dag verscheen in Groningen. "Ik zie ook dat bescheiden spelers als Zeefuik, Te Wierik en Memisevic fysiek de strijd aangaan, terwijl Feyenoord terugdeinst. Ik begin hier nooit over mijn eigen tijd als speler, dat hoeft van mij helemaal niet. Maar ik ken spelers die uitstraalden: willen jullie het zo vandaag? Ja? Dan krijgen jullie het zo vandaag. Dan kreeg je een fysiek antwoord. Maar dit Feyenoord is in de organisatie net zo slap als op het veld."