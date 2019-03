Van Hanegem: "Wie dit doet, kan geen echte Feyenoorder zijn"

Willem van Hanegem is geschrokken van de smakeloze verwijzingen op spandoeken die te zien waren in De Kuip tijdens de afgelopen twee duels met Ajax.

Op sociale media ontstond na de bekerwedstrijd van woensdag (0-3 voor Ajax) ophef over een doek met een hectometerpaal, waarop verwezen zou zijn naar Carlo Picornie en Abdelhak Nouri.



In januari, tijdens de competitiewedstrijd (6-2 voor Feyenoord), stond in een hoekje de afkorting JLAW. Die staat voor 'Joden Lopen Altijd Weg' en de afkorting wordt ook geïnterpreteerd als een verwijzing naar Picornie. De Ajax-fan werd in 1997 zó ernstig toegetakeld bij supportersrellen in Beverwijk, dat hij overleed. Zijn medestanders sloegen toen op de vlucht. Woensdag toonden Feyenoord-supporters bovendien een doek waarop ‘A10, 34,0’ te zien was.



De gevechten vonden in 1997 plaats in de buurt van de A9 en A10, en 34 was het rugnummer van Nouri bij Ajax. Van Hanegem reikte onlangs nog de jaarlijkse Willem van Hanegem Trofee uit aan een van de spandoekmakers. "Maar als deze spandoeken zijn gemaakt door dezelfde mensen, dan heb ik er spijt van dat ik hen de prijs heb gegeven", vertelt de Kromme aan het Algemeen Dagblad .



"Dit is ver beneden alle peil. Wie dit doet, kan geen echte Feyenoorder zijn", benadrukt Van Hanegem. "Als dit zo bedoeld is, vind ik het heel erg dat deze mensen de schoen (de prijs is in de vorm van een voetbalschoen. red.) hebben gekregen. Ik hoop nog steeds dat dit niet zo is, dat het allemaal niet zo bedoeld is, maar ik vrees dat de feiten voor zich spreken."