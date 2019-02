Van Hanegem uit kritiek: "Neem lekker jezelf in de maling"

Willem van Hanegem vierde vorige week weliswaar zijn 75e verjaardag, maar hij is niet van plan om vanaf nu kritiekloos door het leven te gaan.

De oud-voetballer en -trainer is benieuwd hoe PSV zal omgaan met de misstappen van de voorbije weken. De koploper annex titelverdediger heeft nu driemaal op rij gelijkgespeeld en zag de voordelige marge op concurrent Ajax tot slechts twee punten slinken.



"PSV zit muurvast. Dat mocht je eerder nog niet zeggen, want dan wapperden ze in Eindhoven met statistieken waaruit zou blijken dat het niet zo was", vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad . "En nu riepen ze weer dat ze twee punten voor staan, maar dat ze dat toch ook in de winterstop stonden? Alsof ze in 2019 niet faalden tegen Emmen, FC Utrecht, sc Heerenveen en gisteren Feyenoord. Neem lekker jezelf in de maling, denk ik dan."



Van Hanegem was tevreden over het spel van Feyenoord in Eindhoven. "Feyenoord zou niet meekunnen met PSV en Ajax, maar in de onderlinge duels blijkt juist het tegenovergestelde. Dat het nu 1-1 werd in Eindhoven is mooi." Komende woensdag staat de Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker op het programma. Van Hanegem is benieuwd welke speler van Feyenoord gaat sneuvelen tegen Ajax.



"Robin van Persie zal hij vast opstellen, maar Nicolai Jörgensen was de beste man op het veld. Die zet je er drie dagen later toch niet zomaar naast? Jens Toornstra was de beste man op het veld bij de 6-2 tussen Ajax en Feyenoord. Kun je zonder hem beginnen? Sam Larsson is het makkelijkste slachtoffer, maar juist bij de 6-2 bleek dat het goed is om met een echte buitenspeler te spelen. Ik ben heel erg benieuwd wat Giovanni van Bronckhorst gaat doen."