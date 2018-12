Van Hanegem twijfelt aan Van Bronckhorst: "Dat roep ik al langer"

Giovanni van Bronckhorst heeft een aflopend contract bij Feyenoord en Willem van Hanegem 'twijfelt' of de trainer moet blijven of niet.

"Feyenoord wordt onder zijn leiding nauwelijks beter, dat roep ik al langer", schrijft de clubicoon in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Maar aan de andere kant zou ik ook niet weten wie het straks moet overnemen. Kijk, dat is geen goede reden om dan maar niet te breken met een trainer. Als je niet tevreden bent, moet je stoppen, zo simpel is het. Maar toch, ook ik zie geen opvolger", aldus Van Hanegem.



De Krommevoegt eraan toe dat er in Nederland vaak hoog wordt opgegeven van trainers, maar dat is een 'gecreëerd iets'. Zo wordt Frank Wormuth van Heracles Almelo afgeschilderd als een 'wondertrainer', maar daar is de 74-jarige Van Hanegem het niet mee eens.



"Maar ik zie toch vooral een ploeg die achterin de poort wekelijks wagenwijd openzet. Tegen PSV was dit ook zo." Als het aan Van Hanegem ligt, komt Wormuth in ieder geval niet naar De Kuip. Feyenoord verloor zondag overigens met 0-2 van Fortuna Sittard, maar bleef wel op de derde plaats staan in de Eredivisie.



Van Bronckhorst stelde op de persconferentie dat de nederlaag hoe dan ook hard aankwam, maar voegde er ook aan toe dat hij de zesde prijs met de club wint als de KNVB Beker wordt gewonnen. "En vier maanden terug wonnen we nog de Johan Cruijff Schaal ( ) Het verschil met PSV en Ajax is heel groot. Maar ja, die presteren ook optimaal."