Van Hanegem stoort zich aan conclusie analisten na zege Oranje: "Onzin"

Het Nederlands elftal was vrijdagavond met 2-4 te sterk voor de nationale ploeg van Duitsland.

Behalve uitblinkers waren er ook spelers op wie na afloop veel kritiek was. Marten de Roon en Denzel Dumfries speelden volgens critici onder hun niveau, zag ook Willem van Hanegem. De oud-voetballer neemt het voor de twee internationals op. "Laten we alsjeblieft stoppen met concluderen dat Denzel Dumfries en Marten de Roon de zwakke schakels zijn."

Bondscoach Ronald Koeman haalde Dumfries en De Roon na een uur spelen naar de kant. "Dumfries kwam in Hamburg te vaak in situaties die hem niet liggen, maar die jongen heeft echt wel kwaliteiten. En De Roon had een paar keer slordig balverlies voor rust en dan ziet het er allemaal wat onbeholpen uit. Maar hij knokte zich terug in de wedstrijd", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad .

Lees beneden verder

"Alleen koos Ronald Koeman bij een achterstand voor Davy Pröpper, die aanvallend meer kan brengen. En toen werd het meteen 1-1, het zat lekker mee."

Met Donyell Malen en Pröpper begon het beter te draaien voor Oranje. Ryan Babel ging vanaf links spelen, Quincy Promes vanaf rechts. "Mensen op televisie en in kranten vinden het mooi om dat tactische meesterzetten te noemen. Onzin. Zoals ik het eigenlijk ook niet meer kan opbrengen om naar al die interviewtjes achteraf te luisteren", vervolgt Van Hanegem. "De vragen zijn zo dom, dat ik als speler al lang in de spelersbus was gaan zitten."

Het stoort Van Hanegem dat er lovend wordt gesproken over bepaalde internationals, terwijl de rol van Georginio Wijnaldum in zijn ogen onderbelicht blijft. "Over Georginio Wijnaldum hoorde ik na afloop maar weinig mensen. Misschien willen ze het niet zien of zien ze het gewoon niet. Maar de manier waarop hij Donyell Malen liet scoren was zo verfijnd. Het balletje net omhoog zodat de laatste Duitse verdediger kansloos was en zo dat Malen meteen kon schieten. En de laatste goal met die sprint van eigen helft, prachtig."