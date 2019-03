Van Hanegem over keuze voor Stam: "Zo opportunistisch als wat"

Willem van Hanegem vindt het niet zo belangrijk wie er bij Feyenoord voor de groep staat. Na afloop van dit seizoen is dat Jaap Stam.

Feyenoord bracht vorige week naar buiten dat Stam komende zomer Giovanni van Bronckhorst opvolgt. Internetzender Recht uit Rotterdam vroeg Van Hanegem wat hij van die keuze vindt. "Er moet toch iemand gaan trainen", aldus de Kromme. "We zijn zo opportunistisch als ik weet niet wat. Stam kon eerst nergens een baan vinden. Toen kwam hij in Engeland uit."



"Vervolgens heeft hij het één seizoen goed gedaan en miste hij net de Premier League. Daarna ging het wat minder." Stam werd in de zomer van 2016 manager van Reading, dat in zijn eerste jaar net niet promoveerde naar het hoogste niveau van Engeland. Na teleurstellende prestaties in Stams tweede jaar werd de Kampenaar in maart vorig jaar ontslagen.



In december gaf PEC Zwolle hem een kans. Van Hanegem: "De eerste drie of vier wedstrijden wint hij. Geweldig! Hij verliest er twee achter elkaar en nu zitten we allemaal weer: zal het wel de goede trainer zijn? Ik vind de trainer helemaal niet zo belangrijk, eerlijk gezegd."