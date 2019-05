Van Hanegem: "In dit geval zou ik het begrijpen als Feyenoord hem terughaalt"

Willem van Hanegem is sinds kort op de achtergrond actief bij en heeft inmiddels gezien dat er bij de Brabanders een paar 'leuke spelers' rondlopen. In centrale verdediger Sam Kerstens ziet hij mogelijk zelfs een optie voor zijn grote liefde , al moet hij wel toegeven dat het mogelijk een te grote stap is voor de stopper.

"Aan de andere kant: je kunt onmogelijk verder gaan met Jan-Arie van der Heijden", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad . Door het naderende vertrek van technisch directeur Martin van Geel is er echter niemand die over een aankoopbeleid voor volgend seizoen gaat en dat komt volgens Van Hanegem 'niet heel professioneel over'.



"Er is geen geld, dus zal de club creatief op zoek moeten naar nieuwe spelers. Leroy Fer is transfervrij. Feyenoord is dol op het terughalen van oud-spelers, maar in dit geval zou ik het wel begrijpen", wijst hij de Rotterdammers op een mogelijke nieuwe aanwinst. "Zeker omdat hij pas 29 jaar is. Mensen hebben het ook over Adam Maher. Daar zou ik dan weer niet aan beginnen. Ballen ophalen en ermee gaan lopen, daar heeft Feyenoord geen behoefte aan."



Van Hanegem weet echter ook dat het terughalen van spelers geen garantie voor succes is en als voorbeeld noemt hij Jean-Paul Boëtius: "Maar ik vraag me af of dat aan hem lag. In de speelde hij de laatste weken zó overtuigend en goed, dat ik speciaal voor FSV Mainz ging zitten. Ja, in deze vorm is voor Boëtius zelfs een terugkeer bij Oranje geen gekke gedachte."