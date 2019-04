Van Hanegem: "Ik lees de meest verschrikkelijke dingen over die jongen"

Feyenoord gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Jordy Clasie.

De middenvelder werd zaterdag in de thuiswedstrijd tegen (2-1) een kwartier voor tijd gewisseld en liet duidelijk blijken dat niet te waarderen. Niet alleen liep Clasie eerst heel langzaam van het veld af, maar vervolgens duwde hij trainer Giovanni van Bronckhorst weg toen deze een arm om zijn schouders wilde leggen. "Nou nou, wat erg allemaal. Niet slim, maar geen doodzonde toch?", vraagt Willem van Hanegem zich openlijk af.

Van Hanegem wijst er maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad op dat Clasie nog altijd dezelfde Clasie is 'die als klein ventje jarenlang voor dag en dauw opstond om met zijn voetbaltas in de trein te stappen om bij zijn grote liefde te mogen trainen'. "Die ondanks het advies van de club om misschien toch maar een club dichter bij huis te zoeken als jochie nooit opgaf en zich opwerkte tot international en bepalende speler in de Kuip?"



Van Hanegem erkent dat dit seizoen niet de allerbeste versie van Clasie op het veld staat. "Dat zien we allemaal, ik ook. Maar ik lees de meest verschrikkelijke dingen over die jongen. Terwijl hij snel na afloop al sorry heeft gezegd en niemand toch serieus hoeft te twijfelen over zijn liefde voor de club? Steun die gozer, laat die jongens na een klein foutje niet als een baksteen vallen. En stop met al die verwensingen die echt zo grof zijn dat ik er stil van werd."



Van Hanegem denkt dat hij niet heel lang meer een account op Facebook zal hebben. "Want wat ik daar allemaal op lees, dat is bijna weerzinwekkend", besluit de oud-speler en -trainer van onder meer Feyenoord. "Ik ben ook kritisch op het werk van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Maar waarom moet hem van alles worden toegewenst? Wie zijn die achterlijke mensen die dat doen?"