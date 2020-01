Van Hanegem: "Ik heb hem nog nooit iets zinnigs over voetbal horen zeggen"

Sjaak Troost nam na het vertrek van Martin van Geel op interim-basis de functie van technisch directeur over.

In die hoedanigheid was hij afgelopen zomer verantwoordelijk voor het transferbeleid bij . Frank Arnesen is inmiddels aangesteld als de nieuwe technisch verantwoordelijke, maar Troost lijkt wel nauw betrokken te blijven bij de club.

Willem van Hanegem is echter niet te spreken over het werk Troost, die wordt genoemd als kandidaat voor de Raad van Commissarissen, heeft geleverd.

"Op wie je moet vertrouwen bij mijn club Feyenoord, ik ben het spoor op dat vlak bijster. Een deel van de supporters denkt dat wel te weten en heeft de positie van Sjaak Troost daarin cruciaal gemaakt. Daar moest ik vooral om lachen", haalt de clubicoon uit in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem maakt duidelijk dat dit niet te maken heeft met de vergeefse belofte van Troost om afgelopen zomer contact met hem op te nemen: "Ikzelf heb Sjaak Troost eigenlijk nog nooit iets zinnigs over voetbal horen zeggen."

De interim-technisch directeur vroeg afgelopen zomer hulp aan zaakwaarnemer Rob Jansen, wat weer tot de nodige deals leidde in De Kuip: "Die wilde maar wat graag helpen. Zijn spelers Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen kregen fantastische nieuwe contracten."

"Leroy Fer, Nick Marsman en Edgar Ié kwamen uit zijn stal en mochten eveneens tekenen in de Kuip." Ook over de komst van de op voorspraak van toenmalig trainer Jaap Stam gehaalde Liam Kelly is Van Hanegem niet te spreken.

"Die kreeg een salaris van 650.000 euro. Want het was volgens Troost 'geven en nemen' met een trainer. Kelly voetbalt nu bij Oxford United, maar Feyenoord betaalt zijn volledige salaris."

Marcos Senesi is volgens Van Hanegem wel een goede aankoop, wat dan weer niet voor een andere verdediger geldt: "Ene George Johnston kwam voor een paar ton van na een tip van Dirk Kuyt. Troost werkt voor de foundation van Kuyt. Ik weet niet of je dan nog onafhankelijk kunt zijn."

De voormalige middenvelder noemt het dan ook 'gek' dat Troost wordt gezien als de 'toekomst van Feyenoord': "Binnen Feyenoord is niemand meer onafhankelijk, maar het lijkt alsof iedereen dat prima vindt. Die zegt iets aardigs over die en dan rennen we daar maar weer achteraan. Of juist niet."