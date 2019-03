Van Hanegem haalt uit: "Feyenoord glijdt af en niemand grijpt in"

Willem van Hanegem heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad stevig uitgehaald naar de clubleiding van Feyenoord.

Met name technisch directeur Martin van Geel krijgt het zwaar te verduren naar aanleiding van zijn televisieoptreden van zondag bij De Tafel van Kee s. De Kromme vindt dat de kritiek van de supporters op zijn functioneren niet geheel onlogisch is. " glijdt af en niemand grijpt in", merkt de oud-international op.

Feyenoord ging zaterdagavond op eigen veld met 2-3 onderuit tegen . Een dag later zag Van Hanegem de technisch directeur aan tafel bij Kees Jansma zitten. Ook -trainer Mitchell van der Gaag was te gast en gaf aan dat hij kritisch was over zijn eigen functioneren. "Van Geel knikte. Waarom weet ik niet, want Van Geel kijkt zelf helemaal niet kritisch naar zijn eigen functioneren. En nog erger, de mensen om hem heen ook niet", aldus Van Hanegem. "Van Geel zei dat het bijna bij het gênante af was hoe hij intern werd gesteund. En dat is het ook. Waarom wil mijn club niet toegeven dat er een doodlopende weg is ingeslagen?"



Van Geel onthulde dat hij onlangs een bod van twaalf miljoen euro op Jeremiah St. Juste had geweigerd. "Dat is helemaal niet gek", aldus Van Hanegem. "Algemeen directeur Jan de Jong zat laatst zelf ook al alles maar recht te praten wat krom is aan tafel bij Tom Egbers. Vinden de vijf leden van de raad van commissarissen het echt zo wel prima gaan in De Kuip? In mijn tijd als speler noemden we die slijmerds die zo lekker rond de top van de club hingen 'zwakkelingen'."



Van Hanegem baalt van het gevoerde beleid bij Feyenoord en gaat in op het 'ongelooflijke geknoei' met het tweede elftal. De beloften van de Rotterdammers spelen in een jeugdcompetitie, daar waar Jong en Jong in de spelen. "Er brak toch nog lekker volop jeugd door, zei Van Geel. Hij noemde bloedserieus Bart Nieuwkoop, Tyrell Malacia en Calvin Verdonk, die ik echt nooit meer op het veld zie staan. Er staan wekelijks zo'n zes spelers uit de eigen jeugd op het veld, zei hij. Dat is gewoon niet waar. Ze huren ook nog eens voor een behoorlijk salaris een matige speler als Cuco Martina en die krijgt meteen de voorrang boven de zelf opgeleide spelers."



Hij is ook kritisch over de manier waarop de 'onervaren' Jaap Stam is aangesteld. "Als je daar vraagtekens bij zet, vinden ze je een zeurpiet", aldus Van Hanegem. "Maar de mensen op de tribunes zijn niet gek. De Kuip is al opvallend leeg de laatste tijd en ik begrijp dat heel goed. Ik voorspel dat het nog erger zal worden."