Van Hanegem haalt flink uit naar Ten Hag: "Als Sjaak Swart dit zou roepen..."

Willem van Hanegem heeft forse kritiek geuit op Erik ten Hag.

De oud-speler en -trainer van onder meer zet vraagtekens bij de uitlatingen van de trainer van op de persconferentie van vrijdag. Ten Hag gaf aan dat Ajax vaak wordt benadeeld. Niet alleen tegen in de groepsfase van de , zoals de UEFA ook erkende, maar ook in de eigen competitie.

" -uit, omdat Kaj Sierhuis hands had gemaakt bij de 1-0, in een wedstrijd waarin Ajax er echt niets van bakte", verzucht Van Hanegem. "Ten Hag was nog niet klaar. Want laten we allemaal de strafschop die Sergiño Dest niet kreeg tegen , in vredesnaam niet vergeten."

"Ik vond het allemaal zo vreselijk klein", benadrukt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Dit is de trainer van de club waarvoor afgelopen seizoen heel het competitieschema op de schop moest, om de spelers maar zo fit mogelijk te kunnen houden."

Meer teams

Van Hanegem noemt tal van voorbeelden op waarbij Ajax zich in de optiek van de Kromme toch echt niet mocht beklagen. "Vorig seizoen zag ik toch echt Kostas Lamprou namens Ajax Sam Lammers volledig omverlopen, maar Serdar Gözübüyük en de VAR keken net even de andere kant op. Het werd 4-4."

"Vorig seizoen won Ajax ook met 0-1 bij . Die ploeg had keurig gescoord, maar omdat Martin Samuelsen een vingertje op het shirt van Nicolás Tagliafico had gelegd, greep de VAR toch maar even genadeloos in."

"En heel Nederland keek met verbazing naar scheidsrechter Jochem Kamphuis, die net als wij had gezien dat Matthijs de Ligt de doorgebroken PEC-speler Kingsley Ehizibue zonder pardon neersabelde. Toch vond hij het geen rood en de VAR ook niet."

Hij wijst ook naar de elleboogstoot van Klaas-Jan Huntelaar vorig seizoen tegen FC Groningen, 'Dennis Higler vond geel wel zwaar genoeg' en dat de aanvaller bij de winnende treffer 'ook gewoon een verdediger mocht wegzetten'.

Lees beneden verder

"En de handsbal van Tagliafico in de slotfase was slechts een bal op zijn bovenarm, zei Higler letterlijk. Bovenarm." Van Hanegem noemt alleen maar voorbeelden op 'die hij uit zijn hoofd weet'. "Al die keren heb ik die Ten Hag niet eenmaal gehoord."

"Maar nu zag ik de trainer van het grote Ajax bloedserieus tegen die eveneens zo aangeslagen journalist zeggen dat zijn club zo vreselijk vaak wordt benadeeld. Keer op keer."

"Als mijn vriend Sjaak Swart zoiets roept, liggen we allemaal een week in een deuk. Maar Ten Hag heeft een paar wedstrijden gewonnen en dan knikken we allemaal maar ja en amen."