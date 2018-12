Van Hanegem: "Geweldig dat PSV die gasten er uitgooide"

PSV besloot de Champions League-campagne dinsdag met een 1-1 gelijkspel tegen Internazionale, waardoor de Italianen derde werden in de poule.

De Eindhovenaren waren al zeker van de laatste plaats in groep B, waarin totaal twee punten werden behaald. Desondanks is Willem van Hanegem van mening dat PSV naar behoren heeft gepresteerd in het miljardenbal.



"Ik vind dat ze het wel redelijk gedaan hebben in die poule. Ik had echt niet verwacht dat ze er doorheen zouden komen. Iedereen zegt bijvoorbeeld van tevoren dat ze kansloos zouden zijn tegen Barcelona, maar ze komen zelfs op voorsprong. Dan vinden we opeens dat ze hadden moeten winnen. Nee, ik ben tevreden over PSV", zegt Van Hanegem bij De Tafel van Kees . PSV speelde tegen Tottenham Hotspur (2-2) en Internazionale (1-1) gelijk.



Verder gingen alle groepswedstrijden, waarin de Eindhovenaren het ook nog opnamen tegen Barcelona, verloren. Met de remise in het Giuseppe Meazza dwarsboomde PSV Internazionale de weg naar de volgende ronde van de Champions League. Doordat Tottenham Hotspur een punt pakte in Barcelona, eindigden de Engelsen op de tweede plaats in de poule.



"Ik vond het wel geweldig dat ze die gasten er uitgooiden. Zij hebben een heleboel arrogante spelers. Die hebben gedacht: ze hebben toch nergens om voor te spelen. Ik gunde het Tottenham meer dan Inter en dan hup, wegwezen", besluit Van Hanegem.