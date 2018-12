Van Hanegem geniet: "De hele wereld wil hem hebben, toch kiest hij voor AZ"

Willem van Hanegem vindt voetbal een fijne en interessante afleiding na een lichamelijk lastig jaar.

Een jaar waarin hij prostaatkanker overwon en geteisterd werd door een dubbele longembolie. De Nederlandse voetballegende, die in februari zijn 75e verjaardag viert, ziet tal van talenten op de velden in de Eredivisie en is blij dat er weer goede buitenspelers zijn opgestaan.

"Ik vind het mooi dat we in Nederland weer over minimaal vijf goede buitenspelers beschikken, terwijl we een paar jaar geleden nog dachten dat als Arjen Robben zou stoppen we het over een uitgestorven spelersras zouden hebben", vertelt Van Hanegem zaterdag in gesprek met De Telegraaf . "Ik geef eerlijk toe dat deze ontwikkeling me geholpen heeft het glas halfvol te houden. Zat ik me eerst jarenlang te ergeren, zo is voetbal intussen weer een fijne en interessante afleiding."



"Om jongens als Calvin Stengs, Myron Boadu en Ryan Gravenberch te volgen en hopen dat het ze goed gaat. Dat ze hun talent ook maximaal benutten. Neem Boadu. De hele wereld wil hem hebben, toch kiest hij voor AZ", noemt Van Hanegem de pas zeventienjarige aanvaller als voorbeeld. "Daar heeft zijn familie invloed op, zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez en hijzelf natuurlijk. Daar krijg ik dan een goed gevoel bij. Helaas is dat niet bij iedereen het geval."



Voor Van Hanegem overheerst over 2018 een goed gevoel over de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal. "Ik geniet als ik zie hoe Frenkie de Jong en Donny van de Beek met de ruimten op het veld omgaan. Belangrijk is nu in hoeverre hun medespelers en misschien zelfs hun coaches ze daarin kunnen volgen. Als dat inderdaad gebeurt, dan kan ook het Nederlands elftal de volgende stap maken."