Van Hanegem fileert Ajacied: "Een zeikerd, echt een heel vervelende gozer"

Dusan Tadic kon zondag het verschil niet maken voor Ajax in de dramatisch verlopen uitwedstrijd tegen Feyenoord (6-2).

De Serviër speelde net als nagenoeg al zijn teamgenoten zwak en kan na afloop rekenen op kritiek van Willem van Hanegem. Laatstgenoemde ergert zich met name aan het gedrag van Tadic op het veld.



Het clubicoon van Feyenoord merkt op dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Ajax zich binnen de lijnen regelmatig bezighoudt met randzaken. "Ik vind die gozer echt een zeikerd, echt een heel vervelende gozer. Voor alles gaat hij naar de scheidsrechter", zegt de columnist van het Algemeen Dagblad zondagavond in het televisieprogramma VTBL . "Dat vind ik al het hele seizoen hoor: ik wilde het in mijn column al aangeven, maar dat is zonde van het papier."



Tadic ging met name aan het einde van de eerste helft verhaal halen bij arbiter Danny Makkelie, nadat laatstgenoemde voor de rust had gefloten. Ook zou hij om een gele kaart voor directe tegenstander Jeremiah St. Juste hebben gevraagd. "Heel irritant, alleen maar aan het zaniken. Als mijn spelers vroegen om een kaart, kregen ze een boete van 500 gulden. Je wilt toch ook niet dat andere spelers dat bij jou doen?", vraagt Van Hanegem zich hardop af.



Tadic was overigens niet de enige speler die het moest ontgelden: ook rechtsachter Noussair Mazraoui maakte geen goede indruk op Van Hanegem. "Ik vond die rechtsback droevig. Die speelde dramatisch", laat De Kromme op niet mis te verstane wijze weten. Zijn tafelgenoot Theo Janssen kan zich vinden in de kritiek op Mazraoui en 'dacht zelfs dat hij geblesseerd was'. "Als je hem zag lopen... Hij ging de duels niet aan en sjokte soms op zestig à zeventig procent terug."