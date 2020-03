Van Hanegem deelt sneer uit: "Ik denk dat ze bij Getafe op hun voorhoofd tikken"

AZ wist zondagavond met 0-2 te winnen op bezoek bij Ajax en de Alkmaarders maakten de nodige indruk op Willem van Hanegem.

Als het aan de oud-international had gelegen, hadden de Amsterdammers het duel met tien man besloten.

Nicolás Tagliafico ging in de tweede helft op Jonas Svensson staan en Van Hanegem is van mening dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük of VAR Clay Ruperti had moeten ingrijpen.

"Gek genoeg moest ik na afloop vooral denken aan Nicolás Tagliafico. Die ging dus volledig bewust op Jonas Svensson staan, hoe is het mogelijk dat zo'n VAR daarnaar kijkt en denkt: dit was niets."

"Dat heeft dus echt alleen maar te maken met het feit dat hij bij een topclub speelt", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

De Kromme haalt het duel tussen TSG 1899 en aan, waarin beide ploegen door beledigingen aan het adres van Dietmar Hopp het laatste kwartier demonstratief naar elkaar overspeelden, om een veeg uit de pan te geven aan Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

Vorige week werd bekend dat bij jeugd onder de twaalf jaar voortaan geen standen meer bijgehouden zullen worden. "Ik dacht, toen ik dus Hoffenheim en Bayern lekker zag overspelen: dit is misschien wel de volgende stap die deze man wil nemen. Lekker overspelen."

"En daarna misschien ook beide doelen weghalen", aldus Van Hanegem. "Ik denk dat ze bij allemaal op hun voorhoofd tikken als ze die gekke ideeën van Van der Zee voorbij zien komen."

"We vergaderen ons in Zeist suf over welke nieuwe competitieopzet we moeten gaan hanteren, omdat onze topclubs het te makkelijk hebben. Play-offs zoals in België, BeNeLiga wel of niet, veel minder clubs in de ."

"Maar als Getafe dan iets heeft verzonnen om te kloppen, dan schreeuwen we opeens moord en brand. deed het weer op een andere manier en ook dat was knap", vervolgt de oud-international, die Orkun Kökcü de beste van het veld vond tijdens het duel tussen en .

Ook hoopt hij dat Joshua Zirkzee voor de komende oefeninterlands tegen Verenigde Staten en Spanje wordt opgeroepen bij Oranje. "Ik zag bij Bayern hoe Thomas Müller met hem aan de slag gaat."

"Hij speelt Zirkzee aan, laat hem echt groeien. Zirkzee is pas 18, maar verdient al een kans bij Oranje. Ik denk dat het snel zal gaan met hem."